Погода в Україні змінюється: де завтра буде найхолодніше й куди прийдуть дощі

13:34 16.03.2026 Пн
2 хв
У деяких областях українцям можуть знадобитись парасолі
aimg Ірина Костенко
Найближчим часом в Україні почнуть потроху з'являтися дощі (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні найближчим часом дещо зміниться. Поки одні регіони продовжать насолоджуватись весняним теплом, іншим доведеться підготувати тепліший одяг і місцями - навіть парасолі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

В яких областях буде найпрохолодніше

Згідно з інформацією експерта, у вівторок (17 березня) "відчутно холодніше" буде:

  • у східній частині України;
  • у Сумській області;
  • у Полтавській області;
  • у Дніпропетровській області.

Там температура повітря вдень очікується близько 4-8 градусів вище нуля.

Де в Україні погода буде найтепліша

В середньому по Україні впродовж дня 17 березня очікується, за словами Діденко, від 8 до 11 градусів тепла.

При цьому найтеплішою погода може бути у західних областях України.

Там повітря вдень може прогрітись до 10-16 градусів зі знаком плюс.

"До речі, хоча завтра не аж так тепло, проте вітер обіцяє бути тихим, тому може бути затишно на вулиці, якщо правильно одягнутися", - зауважила метеоролог.

Що буде завтра з погодою в Києві

Діденко розповіла, що в Україні вже "починають потроху з'являтися дощі".

"Завтра невеликі пройдуть у східній частині та в навколокарпатських областях", - уточнила вона.

При цьому "більшість областей України все ще побудуть серед сухого повітря та сонячного неба".

У Києві 17 березня погода очікується:

  • свіжа;
  • суха;
  • сонячна.

"Найближча ніч буде холодною, близько нуля. На околицях - до 2 морозу. Протягом дня потепліє до +7+9 градусів", - поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 17 березня від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Насамкінець спеціаліст зауважила, що найближчий тиждень буде в Україні прохолодним. Тож варто уважно стежити за свіжими прогнозами та одягатись відповідно.

потепління прийде за тиждень, якраз на Всесвітній день метеоролога, 23-го березня", - підсумувала Діденко.

Нагадаємо, минулого тижня у мережі почали поширюватись прогнози про різке погіршення погодних умов в Україні (аж до значного снігу). Тож спеціалісти УкрГМЦ повідомили, чи варто насправді чекати на небезпечні явища.

Крім того, ми розповідали, коли в Київ офіційно прийшла метеорологічна весна (та скільки насправді тривала в місті зима).

Читайте також, що відомо про кліматичну характеристику березня в Україні в цілому.

