Погода в Україні змінюється: де завтра буде найхолодніше й куди прийдуть дощі

В яких областях буде найпрохолодніше

Згідно з інформацією експерта, у вівторок (17 березня) "відчутно холодніше" буде:

у східній частині України;

у Сумській області;

у Полтавській області;

у Дніпропетровській області.

Там температура повітря вдень очікується близько 4-8 градусів вище нуля.

Де в Україні погода буде найтепліша

В середньому по Україні впродовж дня 17 березня очікується, за словами Діденко, від 8 до 11 градусів тепла.

При цьому найтеплішою погода може бути у західних областях України.

Там повітря вдень може прогрітись до 10-16 градусів зі знаком плюс.

"До речі, хоча завтра не аж так тепло, проте вітер обіцяє бути тихим, тому може бути затишно на вулиці, якщо правильно одягнутися", - зауважила метеоролог.

Що буде завтра з погодою в Києві

Діденко розповіла, що в Україні вже "починають потроху з'являтися дощі".

"Завтра невеликі пройдуть у східній частині та в навколокарпатських областях", - уточнила вона.

При цьому "більшість областей України все ще побудуть серед сухого повітря та сонячного неба".

У Києві 17 березня погода очікується:

свіжа;

суха;

сонячна.

"Найближча ніч буде холодною, близько нуля. На околицях - до 2 морозу. Протягом дня потепліє до +7+9 градусів", - поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 17 березня від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Насамкінець спеціаліст зауважила, що найближчий тиждень буде в Україні прохолодним. Тож варто уважно стежити за свіжими прогнозами та одягатись відповідно.

"А потепління прийде за тиждень, якраз на Всесвітній день метеоролога, 23-го березня", - підсумувала Діденко.