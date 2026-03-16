Погода в Украине меняется: где завтра будет холоднее всего и куда придут дожди

Погода в Украине в ближайшее время несколько изменится. Пока одни регионы продолжат наслаждаться весенним теплом, другим придется подготовить более теплую одежду и местами - даже зонты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, во вторник (17 марта) "ощутимо холоднее" будет:
Там температура воздуха днем ожидается около 4-8 градусов выше нуля.
В среднем по Украине в течение дня 17 марта ожидается, по словам Диденко, от 8 до 11 градусов тепла.
При этом самой теплой погода может быть в западных областях Украины.
Там воздух днем может прогреться до 10-16 градусов со знаком плюс.
"Кстати, хотя завтра не так тепло, однако ветер обещает быть тихим, поэтому может быть уютно на улице, если правильно одеться", - отметила метеоролог.
Диденко рассказала, что в Украине уже "начинают понемногу появляться дожди".
"Завтра небольшие пройдут в восточной части и в околокарпатских областях", - уточнила она.
При этом "большинство областей Украины все еще побудут среди сухого воздуха и солнечного неба".
В Киеве 17 марта погода ожидается:
"Ближайшая ночь будет холодной, около нуля. В окрестностях - до 2 мороза. В течение дня потеплеет до +7+9 градусов", - поделилась синоптик.
В завершение специалист отметила, что ближайшая неделя будет в Украине прохладной. Поэтому стоит внимательно следить за свежими прогнозами и одеваться соответственно.
"А потепление придет через неделю, как раз на Всемирный день метеоролога, 23-го марта", - подытожила Диденко.
