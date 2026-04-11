Головна » Новини » Війна в Україні

Подвійний обстріл Сум: пошкоджені десяток будинків, серед постраждалих діти (фото)

07:56 11.04.2026 Сб
Ворог двічі бив саме по будинках
aimg Едуард Ткач
Фото: наслідки обстрілу Сум (t.me/UA_National_Police)

Росіяни вчора ввечері, 10 квітня, двічі атакували житлові будинки у Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу багато будинків, дитсадок, і понад десяток людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України і канал Нацполіції.

Рятувальники розповіли, що під ударом двічі були саме житлові будинки. Внаслідок обстрілу вони були пошкоджені, а на місцях ударів виникли пожежі. Зокрема:

  • перший удар - по багатоповерхівці: зруйновано покрівлю, виникла пожежа. Після ліквідації загоряння рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій. До медиків звернулися 5 людей із гострою реакцією на стрес.
  • другий удар - по іншому житловому будинку. Виникли пожежі на 1-му та 3-му поверхах. Рятувальники врятували травмовану жінку та передали медикам. Попередньо травмовано 5 людей, серед них дитина.

У ДСНС додали, що провели евакуацію мешканців. Водночас у Нацполіції уточнили, що через обстріл у Сумах постраждали вже 17 людей. Серед них 14-річна ди‌тина та 13 жінок різного віку.

За даними поліцейських, загалом у місті пошкоджено 12 багатоквартирних та один приватний житловий будинок.

Трамп має намір масово помилувати своїх співробітників перед відходом із посади, - WSJ
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій