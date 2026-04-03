У центрі Сум "приліт" по ТРЦ, є постраждалі (фото)

Сьогодні, 3 квітня, російські окупанти завдали удару по торговельному центру у середмісті Сум. Внаслідок обстрілу постраждали дві особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Сергія Кривошеєнка.

"Ворог поцілив у один з торговельних центрів у середмісті Сум. Внаслідок удару БпЛА поранень зазнали попередньо 2 особи. Їх госпіталізовано. Пошкоджено будівлю та вікна. Інші наслідки уточнюються", - сказано в його заяві.

Крім того, Кривошеєнко розповів, що зросла кількість поранених внаслідок сьогоднішніх ворожих атак на Суми.

Зокрема, внаслідок ранкового удару у Ковпаківському районі є потерпілий. Водій маршрутного таксі перебував поруч з місцем прильоту під час виїзду на рейс та звернувся до лікарів через отриману травму.

Фото: наслідки удару по ТРЦ у Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)

Пізніше очільник ОВА зазначив, що кількість постраждалих внаслідок удару по ТРЦ збільшилась до трьох. За його словами, всі постраждалі внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів отримують медичну допомогу в умовах стаціонару.

Удар по Сумах та області 3 квітня

Сьогодні вранці російські окупанти завдали авіаударів по Сумській області. У Шостці ворожий КАБ прилетів у багатоповерхівку, також зруйновані приватні будинки.

Наразі відомо про одну загиблу людину, її особу наразі встановлюють. Ще троє поранених перебувають у лікарні, серед них 29-річна жінка у важкому стані.

У Сумах ворожі дрони атакували Ковпаківський район та центр міста. Пошкоджено нежитлові приміщення та автомобілі.