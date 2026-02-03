ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Росіяни атакують Суми та область: є влучання в будинки, люди залишились без тепла

Україна, Вівторок 03 лютого 2026 04:15
UA EN RU
Росіяни атакують Суми та область: є влучання в будинки, люди залишились без тепла Фото: зруйнований приватний будинок в Конотопі (мер Конотопа Артем Семеніхін)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни атакують Суми та регіон вночі 3 лютого на тлі комбінованих ударів по Україні. Серед наслідків ударів по обласному центру пошкодження житлових будинків та загоряння - люди залишились без тепла.

Про це повідомляє передає РБК-Україна з посиланням на мера Сум Артема Кобзаря та голову Конотопа Артема Семеніхіна в Telegram.

Атака на Суми

Як пише Кобзар, після обстрілу Сум зафіксовано влучання в багатоквартирні будинки у Зарічному районі на різних вулицях.

"Унаслідок першого влучання у сьомий поверх багатоповерхівки пошкоджено постачання теплової енергії в будинку, а також вибито до 10 вікон. Також зафіксовано влучання по четвертому поверху іншого будинку. Внаслідок удару виникло загоряння, пошкоджено балкон та вікна", - написав Кобзар.

Попередньо, в обох випадках постраждалих чи загиблих немає.

Зазначимо, що Повітряні Сили повідомляли про групи ударних дронів на Сумщині, а по всій Україні було оголошено тривогу через загрозу балістики та швидкісні цілі з окупованого Криму - моніторингові канали писали про ракети "Циркон".

Конотоп теж під обстрілом

Мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив про обстріл міста росіянами, в результаті чого один приватний житловий будинок зруйнований, пошкоджено школу та об'єкти інфраструктури.

"Люди живі. Всі служби працюють. З самого ранку постраждалим буде надано альтернативне житло. Також з самого ранку буде працювати на місці комісія з фіксації наслідків ворожого удару", - написав Семеніхін.

"Разом з тим на місці присутні фахівці, які за необхідності організовують необхідну допомогу постраждалим", - додав посадовець.


Нагадаємо, РФ в ніч на 3 лютого накрила Україну комбінованими атаками - окупанти запустили ракети та дрони. Під ударом опинились, зокрема, Дніпро, Київ та Харків - було чути гучні вибухи.

Більш детально про обстріл Києва в ніч на вівторок, наслідки та постраждалих - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна в Україні Атака дронів
Новини
"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ
"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом