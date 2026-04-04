РФ атакувала дронами житловий сектор в Сумах: спалахнула пожежа, є постраждалі

03:26 04.04.2026 Сб
2 хв
У місті було чути три вибухи
aimg Юлія Маловічко
РФ атакувала дронами житловий сектор в Сумах: спалахнула пожежа, є постраждалі Фото: на місці працює ДСНС (ДСНС України)

Окупанти в ніч на суботу атакували Суми дронами, в результаті чого зафіксовано влучання у багатоповерхівку, де одразу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Олега Григорова та в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

"Попередньо, росіяни вдарили по обласному центру ударними БпЛА. Здійнялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Зарічному районі", - написав Григоров.

Водночас в.о. мера Сум Артем Кобзар додав, що було зафіксовано три вибухи. Також було ще одне влучання у дворі в цьому ж районі.

Станом на 3:26 стало відомо, що щонайменше троє людей травмовані у Сумах внаслідок ворожих ударів. Пізніше кількість постраждалих зросла до 4.

Оновлено о 6:37

Як повідомили в ДСНС України, окупанти влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор. Жителів палаючої багатоповерхівки оперативно евакуювали.

Попередньо травмовано 7 людей, серед них - одна дитина. Громадянам надається вся необхідна допомога.

Фото: рятувальники ліквідовують пожежу на місці НП (ДСНС України)

Попередні обстріли Сум

Нагадаємо, 3 квітня російські окупанти завдали удару по торговельному центру у середмісті Сум. Внаслідок обстрілу постраждали дві особи.

В той же день у Шостці ворожий КАБ прилетів у багатоповерхівку, тоді також були зруйновані приватні будинки.

Також РБК-Україна писало, що 18 березня росіяни атакували дроном будівлю ТЦК у Сумах. Внаслідок удару поранення отримали двоє людей.

Ще ми писали, як наприкінці лютого Росія завдавла ударів по готелю у Сумах - під час ліквідації пожежі відбулася повторна атака, тоді також атакували працівників ДСНС. З готелю довелось евакуювати 50 осіб.

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
