Двойной обстрел Сум: повреждены десяток домов, среди пострадавших дети (фото)

Россияне вчера вечером, 10 апреля, дважды атаковали жилые дома в Сумах. В результате вражеского обстрела много домов, детсад, и более десятка людей пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и канал Нацполиции.

Спасатели рассказали, что под ударом дважды были именно жилые дома. В результате обстрела они были повреждены, а на местах ударов возникли пожары. В частности:

первый удар - по многоэтажке: разрушена кровля, возник пожар. После ликвидации возгорания спасатели начали демонтаж аварийных конструкций. К медикам обратились 5 человек с острой реакцией на стресс.

второй удар - по другому жилому дому. Возникли пожары на 1-м и 3-м этажах. Спасатели спасли травмированную женщину и передали медикам. Предварительно травмированы 5 человек, среди них ребенок.

В ГСЧС добавили, что провели эвакуацию жителей. В то же время в Нацполиции уточнили, что из-за обстрела в Сумах пострадали уже 17 человек. Среди них 14-летний ребенок и 13 женщин разного возраста.

По данным полицейских, всего в городе повреждены 12 многоквартирных и один частный жилой дом.