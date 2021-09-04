Подробности об iPhone 13 и дата выхода новой Windows. Главное из мира технологий

Новый iPhone может получить поддержку спутниковой связи

Новое поколение смартфонов от Apple могут получить поддержку спутниковой связи. Ожидается, что с помощью нее можно будет звонить и обмениваться SMS вне зоны действия сотовой сети.

В частности, авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо сообщил, что iPhone 13 получит такую версию 5G-модема Qualcomm Snapdragon X60, которая будет поддерживать работу в C-диапазоне. Это, в свою очередь, позволит напрямую подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите.

На новостях о технологии акции Apple подскочили до исторического максимума, а капитализация компании составила 2,5 трлн долларов.

Кроме того, на этой неделе были новости и о других продуктах Apple. Стало известно, что производство новых смарт-часов отложено, при этом в Apple Watch могут появиться датчики давления, температуры и другие функции.

Также авторитетные СМИ заявляют о том, что Apple может начать производство электромобилей под своим брендом в 2024 году.

Google Pixel массово выходят из строя из-за обновления

Пользователи смартфонов Google Pixel начали жаловаться на появление ошибок, которые не дают нормально пользоваться гаджетами. Владельцы Pixel 3 сообщают о полном блокировании смартфона после обновлений ОС. Преимущественно оно возникает у тех, кто обновил устройства до Android 11.

Несмотря на заблокированный экран, смартфоны можно заряжать и при подключении по кабелю их распознает ПК. При этом само устройство находится в режиме аварийной загрузки (EDL), который позволяет выполнять сброс данных и циклически загружается при каждой перезагрузке.

Windows 11 выйдет 5 октября

Новая операционная система Windows 11 будет доступна для установки с 5 октября. Обновление будет поэтапным, сначала обновятся владельцы мощных компьютеров, чьи характеристики соответствуют минимальным требованиям.

Сообщение о загрузке 11-й версии будет приходить через службу Windows Update или через специальное приложение Microsoft PC Health Check.

В Twitter можно будет заработать на твитах

Сервис микроблогов Twitter запустил функцию Super Follows, которая позволяет взимать с подписчиков плату за просмотр твитов. Данная возможность доступна для аккаунтов с более 10 000 фолловеров.

При этом блогер должен проживать в США, быть старше 18 лет и публиковать не менее 25 твитов в месяц.

Google разработает приложение для слепых бегунов

Японское подразделение Google заявило о начале разработки новой технологии для помощи бегунам с нарушением зрения. Приложение-анализатор будет самостоятельно контролировать положение пользователя.

Смартфон с приложением будет крепиться на животе, и с помощью камер искусственный интеллект самостоятельно будет анализировать изображение и положение бегуна относительно его маршрута. Если он находится на правильном пути, смартфон будет издавать мягкий звук. В противном случае гаджет предупредит более громким сигналом.

Tesla Cybertruck выпустят не ранее 2023

Tesla снова отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck. Как заявил глава компании Илон Маск, премьера готовой модели пройдет не ранее конца 2022 года, а массовая сборка начнется только во второй половине 2023 года.

"Это совершенно особенный проект. Как ошибка в матрице. Как автомобиль, который разработали специально для Нео", - цитируют его профильные издания.

Названа дата первой гражданской миссии SpaceX

Космическая компания SpaceX объявила, что запуск первой гражданской миссии в космос состоится 15 сентября. Старт запланирован на 15:00 (по киевскому времени), но за три дня до старта в зависимости от погодных условий могут изменить время.

NASA начала испытания аэротакси

Космическое агентство NASA вместе с компанией Joby Aviation заявили о начале испытаний электросамолета, который в будущем будет использоваться как воздушное такси.

Испытания продлятся до 10 сентября на базе в Калифорнии. Эксперты NASA оценят, насколько аэротакси является безопасным для пассажиров.