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Google разрабатывает программу-детектор для бегунов с нарушением зрения

Новина українською →
США , Понедельник 30 августа 2021 16:17
Google разрабатывает программу-детектор для бегунов с нарушением зрения Фото: Google разрабатывает программу-детектор для бегунов с нарушением зрения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Google Japan заявила о начале разработки новой технологии, которая будет помогать бегунам с нарушением зрения во время пробежки. Приложение будет самостоятельно анализировать положение своего владельца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Компания разрабатывает приложение-анализатор, которое будет облегчать пробежки бегунам, имеющим определенные недостатки зрения.

Как будет работать технология?

  • Бегун прикрепляет к животу смартфон в котором установлено специальное приложение;
  • Благодаря камерам мобильного телефона искусственный интеллект самостоятельно будет анализировать изображение и положение владельца относительно его маршрута;
  • Если бегун находится на правильном пути-смартфон будет издавать мягкий звук. Иначе он будет сообщать об этом более громким сигналом.
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