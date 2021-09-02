Пользователи Twitter смогут зарабатывать деньги на собственных твитах, - CNBC

В социальной сети Twitter запустили функцию Super Follows, которая позволяет блогерам взимать с подписчиков плату за просмотр твитов. Таким нововведением смогут воспользоваться лишь те, кто имеет не менее 10 тысяч фолловеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

"Twitter запустил Super Follows, функцию, которая позволяет отдельным пользователям взимать плату с других за доступ к контенту только для подписчиков", - говорится в сообщении.

Отмечено, что такая функция позволит наиболее популярным пользователям сети "наконец получать доход от своих подписчиков", однако доступ к Super Follows ограничен.

Так, новой функцией смогут воспользоваться блогеры, которые соответствуют таким критериям: