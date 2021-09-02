В Apple Watch могут добавить функцию отслеживания давления и температуры, - WSJ

Американская компания Apple работает над внедрением новых функций для своих смарт-часов Apple Watch. Устройства смогут измерять артериальное давление и температуру тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Указано, что в часах Series 7 эти функции не появятся, вместо этого основное внимание будет уделяться новому дизайну и более быстрому процессору.

Какие новые функции могут появиться в будущих Apple Watch (Series 8)

Измерение артериального давления

Apple создает функцию, которая будет отслеживать динамику артериального давления пользователей, при этом не показывая конкретные показатели систолического и диастолического давления.

Однако в СМИ отмечают, что функция все еще находится в стадии разработки и может измениться. Помимо этого, Apple рассматривает возможность выпустить отдельное устройство, которое будет измерять кровяное давление без манжеты.

Измерение температуры тела

Компания планирует добавить функцию измерения температуры тела в серии 8, которая выйдет в 2022 году. В будущем Apple планирует, что градусник автоматически будет определять, есть ли у носителя жар.

Мониторинг сна

В часах Series 8 может появиться функция отслеживания фаз сна, что позволит ему конкурировать с устройствами Fitbit и других производителей, в которых такие функции уже есть.

В то же время, чтобы смарт-часы не разряжались, в Apple изучают различные энергоэффективные способы мониторинга данных в течение ночи.

Определение глюкозы в крови

Компания рассматривает возможность введения в Apple Watch функции определения уровня глюкозы в крови и выявления диабета.

Однако, по информации СМИ, Apple уже занимается этим несколько лет, но пока не достигла значительного прогресса.