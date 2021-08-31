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Акции Apple достигли исторического максимума на новостях об iPhone 13

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Вторник 31 августа 2021 17:49
Акции Apple достигли исторического максимума на новостях об iPhone 13 Фото: Apple дорожает перед презентацией iPhone 13 (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Цены на акции американской компании Apple взлетели до исторического максимума на новостях о новом смартфоне iPhone 13. Капитализация технологического гиганта превысила 2,5 трлн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider.

Сообщается, что по итогам биржевой сессии в понедельник цены на акции Apple достигли отметки 153,49 доллара. Таким образом, с начала 2021 года они подорожали на 18,3%. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в августе на уровне 151,12 доллара.

Отметим, спрос на акции Apple вызван новостями о том, что новый iPhone 13 будет поддерживать спутниковую связь.

По словам авторитетного инсайдера Мин-Чи Куо, новый флагман получит модифицированную версию 5G-модема Qualcomm Snapdragon X60, что позволит посредством спутника осуществлять звонки без покрытия сотовой сети.

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