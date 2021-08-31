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Microsoft рассекретила дату выхода Windows 11

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США , Вторник 31 августа 2021 17:03
Microsoft рассекретила дату выхода Windows 11 Фото: Microsoft рассекретила дату выхода Windows 11 (twitter.com/Windows)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Microsoft наконец раскрыла дату релиза новой операционной системы Windows 11. Пользователям предложат ее установить в виде бесплатного обновления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Отмечается, что обновление до Windows 11 будет поэтапным, как и во время релиза Windows 10. Сначала пользоваться новой операционной системой смогут владельцы компьютеров чьи характеристики соответствуют минимальным требованиям ОП. Для всех остальных обновление станет доступным через некоторое время.

Добавим, что сообщение о загрузке 11 версии операционной системы можно будет получить через службу Windows Update, или же через специальное приложение Microsoft PC Health Check.

На момент релиза Windows 11 будет иметь не все функции, которые были анонсированы ранее, однако они станут доступными уже в ближайшее время после обновления.

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