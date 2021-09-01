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Смартфоны Pixel массово выходят из строя после обновления до Android 11

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Среда 01 сентября 2021 19:54
Смартфоны Pixel массово выходят из строя после обновления до Android 11 Фото: Смартфоны Pixel массово выходят из строя после обновления до Android 11 (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В течение нескольких месяцев пользователи смартфонов Google Pixel 3 жалуются на распространенную проблему. Смартфоны Pixel 3 и 3 XL страдают от ошибки EDL Mode, которая блокирует устройство, после которой устройством невозможно пользовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AndroidPolice.

На сегодняшний день нет четкого решения этой проблемы, по крайней мере, такого, которое доступно даже опытным пользователям.

Некоторые владельцы Pixel 3 сообщают о полном отключении смартфона после обновлений операционной системы. Другие пользователи сообщают, что блокировка возникает без видимых причин. Проблема по большей части возникает у тех, кто обновил устройства до Android 11.

Смартфоны можно заряжать, несмотря на нефункциональный экран, при этом компьютер видит устройство, если подключить Pixel 3 через кабель. Гаджет находится в режиме аварийной загрузки (EDL), который позволяет выполнять восстановление и сброс данных.

Однако после перезагрузки устройство снова уходит в режим EDL. Владельцы Pixel 4 XL ранее сталкивались с похожей проблемой. Тогда компании Google пришлось продлить гарантию устройства еще на один год.

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