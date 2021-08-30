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Новый iPhone 13 может получить поддержку спутниковой связи для звонков и SMS

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Понедельник 30 августа 2021 13:59
Новый iPhone 13 может получить поддержку спутниковой связи для звонков и SMS Фото: новые iPhone будут поддерживать спутниковую связь (скриншот презентации Apple)
Автор: РБК-Украина

Новые смартфоны iPhone 13, который выйдут осенью этого года, могут получить поддержку спутниковой связи. Она будет использоваться для звонков и SMS вне зоны действия сотовой сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс macrumors.

Сообщается, что по словам авторитетного инсайдера Мин-Чи Куо, iPhone 13 получит модифицированную версию 5G-модема Qualcomm Snapdragon X60 для работы в C-диапазоне, который используется для наземной и спутниковой радиосвязи. Это позволит напрямую подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите для звонков и обменом SMS.

Также сообщается, что партнером Apple в данном проекте выступит оператор спутниковой связи Globalstar. При этом пока неизвестно, будет ли iPhone 13 поддерживать обычные звонки посредством спутниковой связи, или функционал ограничится iMessage или FaceTime.

Напомним, ранее сообщалось, что экранный вырез в iPhone 13 будет существенно меньше, чем в предыдущих поколениях.

До этого в cети появились фото возможного iPhone 13.

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