Подовження відстрочки від мобілізації та ракетний удар по Дніпру: новини за 4 червня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни атакували Дніпро, сили ППО збили 2 ракети, але через падіння уламків є поранені

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі року ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К" з території окупованого Криму. Обидві ракети збито на Дніпропетровщині.

Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. У приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні вибиті вікна. Півтора десятки автівок пошкоджені. Серед поранених 2 дітей.

Шольц: удари по Росії німецькою зброєю не призведуть до ескалації

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, рішення щодо зняття обмежень для України на застосування німецької зброї на території РФ було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Берліну. Ба більше, він запевнив у тому, що ніколи не дозволив би тиск в його бік з вимогою щодо ухвалення "неправильного рішення".

"Як сказав президент США (Джо Байден - ред.) - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - сказав Шольц.

Німеччина замовить у Rheinmetall додаткові 200 тисяч артснарядів, - Reuters

Німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала.

Німеччина планує отримати 200 тисяч додаткових 155-мм артилерійських снарядів вартістю близько 880 млн євро в рамках рамкової угоди з оборонною компанією, йдеться в листі. Німецька армія вже погодилася на угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів і зарядів.

Поляки заблокували рух вантажівок в одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Як повідомили в ДПСУ, йдеться КПП "Рава-Руська - Гребенне". Там польські протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України, а на вʼїзд пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації

Як повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, це стосується тих працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки.

Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Рада прийняла закон про застосування англійської мови в Україні

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, відповідний закон №9432 у другому читанні підтримали 236 нардепів.

Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Австрія виступила за позбавлення Угорщини права голосу у ЄС

Австрія підтримала заклик Бельгії продовжити процедуру позбавлення Угорщини права голосу, що стало ще однією ознакою розчарування Будапешта перед початком шестимісячного головування в Раді ЄС у липні.

Рада підтримала законопроект про компенсацію за знищене майно

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 4 червня, підтримала у першому читанні законопроект №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський провів чергову Ставку після низки закордонних візитів

За словами президента, була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

"Були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими «орланами», «ланцетами» й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ", - додав голова держави.

Критична інфраструктура може залишитись без світла. Українців просять не вмикати кондиціонери

"Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить "Укренерго", - написав гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Зеленський відвідає Францію 6 червня: у Макрона розкрили деталі

Як зазначили в Єлисейському палаці, президент Володимир Зеленський приїде до Франції та візьме участь у заході на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

У п'ятницю, 7 чеврня, глава української держави зустрінеться у Єлисейському палаці із французьким колегою Еммануелем Макроном.

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