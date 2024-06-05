Подовження відстрочки від мобілізації та ракетний удар по Дніпру: новини за 4 червня

Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації, це стосується тих працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки. А росіяни обстріляли Дніпро ракетами, багато поранених, серед них діти.
РБК-Україна зібрало головні новини за 4 червня
За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі року ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К" з території окупованого Криму. Обидві ракети збито на Дніпропетровщині.
Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. У приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні вибиті вікна. Півтора десятки автівок пошкоджені. Серед поранених 2 дітей.
За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, рішення щодо зняття обмежень для України на застосування німецької зброї на території РФ було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Берліну. Ба більше, він запевнив у тому, що ніколи не дозволив би тиск в його бік з вимогою щодо ухвалення "неправильного рішення".
"Як сказав президент США (Джо Байден - ред.) - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - сказав Шольц.
Німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала.
Німеччина планує отримати 200 тисяч додаткових 155-мм артилерійських снарядів вартістю близько 880 млн євро в рамках рамкової угоди з оборонною компанією, йдеться в листі. Німецька армія вже погодилася на угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів і зарядів.
Як повідомили в ДПСУ, йдеться КПП "Рава-Руська - Гребенне". Там польські протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України, а на вʼїзд пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.
Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Як повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, це стосується тих працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки.
Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.
Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, відповідний закон №9432 у другому читанні підтримали 236 нардепів.
Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
Австрія підтримала заклик Бельгії продовжити процедуру позбавлення Угорщини права голосу, що стало ще однією ознакою розчарування Будапешта перед початком шестимісячного головування в Раді ЄС у липні.
Верховна Рада на засіданні у вівторок, 4 червня, підтримала у першому читанні законопроект №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.
За словами президента, була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.
"Були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими «орланами», «ланцетами» й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ", - додав голова держави.
"Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить "Укренерго", - написав гендиректор YASNO Сергій Коваленко.
Як зазначили в Єлисейському палаці, президент Володимир Зеленський приїде до Франції та візьме участь у заході на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.
У п'ятницю, 7 чеврня, глава української держави зустрінеться у Єлисейському палаці із французьким колегою Еммануелем Макроном.
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