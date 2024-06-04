РФ атакувала об'єкт інфраструктури у Конотопі
Російська Федерація вдень вівторка, 4 червня, завдала удару по місту Конотоп, що у Сумській області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін у Facebook.
За його словами, внаслідок атаки була уражена виробнича інфраструктура.
"У Конотопі відбувся приліт - черговий акт тероризму з боку РФ. Була вражена виробнича інфраструктура нашого міста", - розповів він.
За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Однак наслідки російської атаки ще уточнюються.
"Тимчасово обмежений рух транспорту по місту в бік мікрорайону "Житломасив". Маються на увазі трамваї", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні Генштаб повідомляв, що Росія посилила обстріли прикордонних населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях.
Станом на сьогоднішній ранок ЗСУ ліквідували ще 1290 російських терористів.
Втрати ворога у живій силі складають 512 420 солдатів.
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