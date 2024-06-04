Сьогодні, 4 червня, сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків багато постраждалих, серед яких є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Серед постраждалих:

1-місячний хлопчик. Наразі він у задовільному стані й лікуватиметься амбулаторно;

17-річний юнак, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості;

68-річний чоловік;

32-річна жінка;

36-річна жінка;

56-річна жінка.

37-річний чоловік, якого було госпіталізовано.

Фото: росіяни зранку обстріляли Дніпро ракетами, багато поранених, серед них діти (t.me/dnipropetrovskaODA)

Одна з постраждалих була госпіталізована. Наразі її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також внаслідок ударів пошкодження отримали десятки автомобілів, були вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарнях.

Фото: росіяни зранку обстріляли Дніпро ракетами, багато поранених, серед них діти (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріл України у ніч на 4 червня

У ніч на 4 червня ворог атакував Дніпропетровську область двома ракетами "Іскандер-К". Обидві були запущені з території тимчасово окупованого Криму та пізніше збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил.

Також близько до опівночі росіяни застосували чотири БпЛА на північному напрямку. Два були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони над Чернігівською областю, інші два - припинили існування самостійно.