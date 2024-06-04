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Українські прикордонники знищили ворожі сили на Харківському напрямку та показали відео

Харківська область, Вівторок 04 червня 2024 12:02
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Українські прикордонники знищили ворожі сили на Харківському напрямку та показали відео Фото: ДПСУ знищила окупантів на Харківському (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Зазначається, що на відео показана робота прикордонників "Сталевого кордону".

Українські захисники FPV-дроном поцілили у будівлю з російськими окупантами.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, українські захисники знищили окупантів, які проводили наступ у Вовчанську.

Також напередодні українські прикордонники знищили російський танк Т-72 на Бахмутському напрямку.

Раніше повідомлялось, що українські захисники на Півдні завдали точного удару по оборонних укріпленнях росіян.

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