Продление отсрочки от мобилизации и ракетный удар по Днепру: новости за 4 июня

Война России против Украины: последние новости

Россияне атаковали Днепр, силы ПВО сбили 2 ракеты, но из-за падения обломков ранены

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью враг нанес удар по Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма. Обе ракеты сбиты на Днепропетровщине.

Разрушения испытала гражданская инфраструктура города. В частных домах, многоэтажках и больницах выбиты окна. Полтора десятка автомобилей повреждены. Среди раненых 2 детей.

Шольц: удары по России немецким оружием не приведут к эскалации

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, решение по снятию ограничений для Украины по применению немецкого оружия на территории РФ было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Берлина. Более того, он заверил в том, что никогда не позволил бы давление в его сторону с требованием о принятии "неправильного решения".

"Как сказал президент США (Джо Байден – ред.) – речь идет только о возможности защитить большой город, например, Харьков", – сказал Шольц.

Германия закажет у Rheinmetall дополнительные 200 тысяч артснарядов, - Reuters

Немецкая армия намерена заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировалось.

Германия планирует получить 200 тысяч дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью около 880 млн. евро в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией, говорится в письме. Немецкая армия уже согласилась на сделку стоимостью 1,2 миллиарда евро на несколько сот тысяч снарядов, зажиганий и зарядов.

Поляки заблокировали движение грузовиков в одном из пунктов пропуска на границе с Украиной

Как сообщили в ГНСУ, говорится КПП "Рава-Русская – Гребенное". Там польские протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины, а на въезд пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по 4 грузовика, перевозящих гуманитарную помощь, в час.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Правительство продлило на три месяца отсрочки от мобилизации

Как сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, это касается работников, которые получили "бронь" от Минэкономики.

Таким образом, бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не истек его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.

Рада приняла закон о применении английского языка в Украине

Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, соответствующий закон №9432 во втором чтении поддержали 236 нардепов.

Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

Австрия выступила за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Австрия поддержала призыв Бельгии продолжить процедуру лишения Венгрии права голоса, что явилось еще одним признаком разочарования Будапешта перед началом шестимесячного председательства в Совете ЕС в июле.

Рада поддержала законопроект о компенсации за уничтоженное имущество

Верховная Рада на заседании во вторник, 4 июня, поддержала в первом чтении законопроект №11161 о порядке компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях.

Зеленский провел очередную Ставку после ряда зарубежных визитов

По словам президента, был доклад главнокомандующего Александра Сырского по ситуации на фронте.

"Были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БПЛА и РЭБ", - добавил глава государства.

Критическая инфраструктура может остаться без света. Украинцев просят не включать кондиционеры

"Я понимаю, что на улице жарко. Но история такова, что уже даже снабжение объектами критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться. Об этом говорит "Укрэнерго", - написал гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Зеленский посетит Францию 6 июня: у Макрона раскрыли детали

Как отметили в Елисейском дворце, президент Владимир Зеленский приедет во Францию и примет участие в мероприятии в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии.

В пятницу, 7 июня, глава украинского государства встретится в Елисейском дворце с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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