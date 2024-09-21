Подорож до Пекіну: що подивитися у столиці Піднебесної

Яскравий та величезний за розмірами Пекін - ще одне унікальне місто на планеті, яке туристи часто вносять у свої плани подорожей. У китайській столиці багато визначних пам'яток, унікальна архітектура, смачна кухня та безліч розваг.

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Велика Китайська стіна

Приїхати до Пекіна і не глянути на Велику китайську стіну - це те ж саме, що побувати в Парижі й не побачити Ейфелеву вежу. Адже найпопулярніша визначна пам'ятка не лише Пекіна, а й усього Китаю.

Оборонна споруда довжиною понад 8 тисяч кілометрів побудована ще в 7 столітті до н. е. з метою захисту північних кордонів Китайської імперії від вторгнень різних кочових племен.

Для туристів найбільш актуальною ділянкою стіни є Бадалін, розташований за 60 кілометрів від Пекіна. Це давні ворота, якими можна було увійти до столиці.

Велика Китайська стіна (фото з мережі)

Заборонене місто

Заборонене місто - найбільший палацовий комплекс у світі, головний палацовий комплекс китайських імператорів від 15 до початку 20 століття. Фото цієї визначної пам'ятки Пекіна є у кожному путівнику.

Сьогодні Заборонене місто відкрите для всіх, хто хоче дізнатися більше про спадщину Серединного царства.

У музейному комплексі налічується понад 8 тисяч кімнат. Туристам обов'язково варто відвідати сторожові вежі, павільйон Янсіньдянь, імператорський сад та численні палаци.

Заборонене місто (фото з мережі)

Храм Неба

Храмово-монастирський комплекс у центральному Пекіні включає єдиний храм круглої форми в місті - Храм Урожаю.

Цей головний храм комплексу з небесно-синім дахом часто називають Храмом Неба. Він підтримується колонами, що символізують пори року.

Після відвідин храму неодмінно варто прогулятися по прилеглому парку, спланованому в кращих традиціях садово-паркового мистецтва Китаю.

Фото: Храм Неба (wikipedia.org)

Літній палац

Літній палац розташований за 15 кілометрів від центру Пекіна. Як і випливає з його назви, палац використовувався як літня резиденція китайських імператорів, решту року які проводили в Забороненому місті.

Головними пам’ятками палацового комплексу є Пагорб довголіття та озеро Куньмінху.

Фото: Літній палац у Пекіні (freepik.com)

Озеро Куньмінху

Озеро Куньмінху є частиною імператорського Літнього палацу. Навколо водойми розташовуються мальовничі сади, що прикрашають палацову територію.

Загальна площа Куньмінху становить близько 2,2 кв. км. Глибина водойми зовсім невелика - близько півтора метра. У зимовий час озеро покривається льодом, і його зазвичай використовують як ковзанку.

Сюди варто сходити, щоб насолодитися прекрасними краєвидами парку і побачити незабутньої краси захід сонця на березі озера, а ще - найбільший на озері міст з 17 арками і його знамените відображення в дзеркальній озерній воді.

Озеро Куньмінху (фото з мережі)

Парк Юаньмін'юань

Колись ця заміська літня резиденція монархів і перлина столиці за розмірами перевищувала Літній палац. Сьогодні ж Юаньмін'юань - це мальовничі руїни навколо штучних озер з острівцями.

Парк Юаньмін'юань (фото з мережі)

Гунванфу

Гунванфу - палац князя Гуна, розташований недалеко від озер Шичахай, на північний захід від Забороненого міста. Він є однією з найвишуканіших і найкращих пекінських резиденцій, побудованих для титулованих осіб.

Цей традиційний палацовий комплекс загальною площею 60 тисяч квадратних метрів збудовано у стилі, який був дуже популярний в імперському Пекіні. Більша частина займаної площі посідає житлову частину, решту відведено під декоративний сад. Головні ворота палацу охороняють два кам’яні леви.

Гунванфу (фото з мережі)