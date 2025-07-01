Подарунки за поїздки? Як дітям отримати "Паспорт мандрівника" і заробити бонуси від УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає новий сімейний проект "Паспорт мандрівника", який перетворить поїздки в поїздах і та відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Сімейний проект "Паспорт мандрівника" було створено для того, щоб мандрівки дітей і дорослих з УЗ стали цікавішими.
"Ми на залізниці віримо: найкращі спогади народжуються в подорожах - у відчутті пригоди, що починається вже на вокзалі та триває з кожним захопленим дитячим поглядом у вікно поїзда", - наголосили в акціонерному товаристві.
Уточнюється, що "Паспорт мандрівника" запускають саме для таких моментів.
В межах ініціативи юні пасажири УЗ зможуть:
Згідно з інформацією УЗ, на старті проекту дитячі "паспорти" будуть видавати "янголи" - вокзальні помічники компанії.
Отримати їх можна на п'ятьох опорних вокзалах:
Зазначається, що один "паспорт" видаватимуть в одні руки.
"Щоб отримати "Паспорт мандрівника" - просто зверніться до вокзального помічника на одному з перелічених вокзалів, наші "янголи" все пояснять кожній дитині", - зауважили в "Укрзалізниці".
Збирати до свого "паспорта" штампи юні мандрівники зможуть відвідуючи різні куточки України:
В "Укрзалізниці" пояснили, що за кожним штампом - не лише відкриття, емоція та пригода, але і наближення до приємної винагороди:
Обмін штампів на обіймашки можна здійснити:
"Просто покажіть "Паспорт мандрівника" - і отримайте нарахування обіймашок у вашому профілі в застосунку "Укрзалізниці", - пояснили українцям.
Насамкінець в УЗ зауважили, що цей проект - не лише про подорожі.
"Він про знайомство з Україною і спільні пригоди. Ми прагнемо, щоб залізнична мандрівка ставала важливою частиною дитячих спогадів і родинних історій. Не забудьте поділитися фото з "паспортом" і позначити "Укрзалізницю" у соцмережах - хай ваша подорож надихає інших", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що гарячий сезон перевезень УЗ вже у розпалі, тому залізничники пріоритезують виділення вагонів для військовослужбовців та організованих груп дітей.
Для того, щоб збільшити шанси на виділення місць під окрему компанію мандрівників (від 10 осіб), громадянам рекомендують надсилати заявку на групове перевезення "Укрзалізницею" заздалегідь.
Відомо, що до роботи у спеку впродовж літнього сезону 2025 року вже готові понад 1100 пасажирських вагонів УЗ із кондиціонерами, які можна легко знайти під час купівлі квитків.
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