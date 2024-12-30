УЗ годуватиме пасажирів повноцінними обідами: список рейсів і ціни

"Укрзалізниця" запускає у тестовому режимі повноцінні гарячі обіди - на обраних поїздах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

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На яких рейсах можна буде замовити гарячі страви

В "Укрзалізниці" розповіли, що меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень у сервісі національного перевізника.

Уточнюється, що тестування якісного харчування розпочинають з цього тижня на деяких найдовших рейсах:

№351/352 "Київ - Кишинів"

№95/96 "Київ - Рахів"

№29/30 "Київ - Ужгород"

№4/3 "Запоріжжя - Ужгород"

Що відомо про меню та вартість страв у поїздах

В УЗ повідомили, що меню для цих рейсів розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко.

"Страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання", - додали в акціонерному товаристві.

Уточнюється, що провідники вищезазначених поїздів запропонують пасажирам:

карпатські деруни

омлет із житомирських яєць

курку з подільською картоплею та овочами

кримськотатарський плов з яловичиною (абсолютний фаворит пасажирів УЗ)

Меню обідів для УЗ розробив Клопотенко (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Обирайте улюблені страви прямо під час подорожі й забудьте про звичний набір "варені яйця + курятина", - наголосили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що вартість таких страв - від 170 до 190 гривень.

Вартість гарячих страв у потягах "Укрзалізниці" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Спробуйте нове меню, залишайте відгуки у застосунку "Укрзалізниці" та подорожуйте зі смаком", - підсумували у компанії.

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)