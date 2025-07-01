Подарки за поездки? Как детям получить "Паспорт путешественника" и заработать бонусы от УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает новый семейный проект "Паспорт путешественника", который превратит поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Семейный проект "Паспорт путешественника" был создан для того, чтобы путешествия детей и взрослых с УЗ стали интереснее.
"Мы на железной дороге верим: лучшие воспоминания рождаются в путешествиях - в ощущении приключения, которое начинается уже на вокзале и продолжается с каждым восторженным детским взглядом в окно поезда", - отметили в акционерном обществе.
Уточняется, что "Паспорт путешественника" запускают именно для таких моментов.
В рамках инициативы юные пассажиры УЗ смогут:
Согласно информации УЗ, на старте проекта детские "паспорта" будут выдавать "ангелы" - вокзальные помощники компании.
Получить их можно на пяти опорных вокзалах:
Отмечается, что один "паспорт" будут выдавать в одни руки.
"Чтобы получить "Паспорт путешественника" - просто обратитесь к вокзальному помощнику на одном из перечисленных вокзалов, наши "ангелы" все объяснят каждому ребенку", - отметили в "Укрзализныце".
Собирать в свой "паспорт" штампы юные путешественники смогут посещая разные уголки Украины:
В "Укрзализныце" объяснили, что за каждым штампом - не только открытие, эмоция и приключение, но и приближение к приятному вознаграждению:
Обмен штампов на обнимашки можно осуществить:
"Просто покажите "Паспорт путешественника" - и получите начисление обнимашек в вашем профиле в приложении "Укрзализныци", - объяснили украинцам.
В завершение в УЗ отметили, что этот проект - не только о путешествиях.
"Он о знакомстве с Украиной и совместных приключениях. Мы хотим, чтобы железнодорожное путешествие становилось важной частью детских воспоминаний и семейных историй. Не забудьте поделиться фото с "паспортом" и обозначить "Укрзалізницю" в соцсетях - пусть ваше путешествие вдохновляет других", - подытожили в компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что горячий сезон перевозок УЗ уже в разгаре, поэтому железнодорожники приоритезируют выделение вагонов для военнослужащих и организованных групп детей.
Для того чтобы увеличить шансы на выделение мест под отдельную компанию путешественников (от 10 человек), гражданам рекомендуют присылать заявку на групповую перевозку "Укрзализныцей" заранее.
Известно, что к работе в жару в течение летнего сезона 2025 года уже готовы более 1100 пассажирских вагонов УЗ с кондиционерами, которые можно легко найти при покупке билетов.
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