Подарки за поездки? Как детям получить "Паспорт путешественника" и заработать бонусы от УЗ

Чем важен "Паспорт путешественника"

Семейный проект "Паспорт путешественника" был создан для того, чтобы путешествия детей и взрослых с УЗ стали интереснее.

"Мы на железной дороге верим: лучшие воспоминания рождаются в путешествиях - в ощущении приключения, которое начинается уже на вокзале и продолжается с каждым восторженным детским взглядом в окно поезда", - отметили в акционерном обществе.

Уточняется, что "Паспорт путешественника" запускают именно для таких моментов.

В рамках инициативы юные пассажиры УЗ смогут:

получить специальный детский "Паспорт";

собирать во время путешествий по Украине уникальные штампы (вносить их в полученный "документ");

обменивать их на обнимашки в программе лояльности "Железные друзья".

Кто будет выдавать детям "Паспорт путешественника"

Согласно информации УЗ, на старте проекта детские "паспорта" будут выдавать "ангелы" - вокзальные помощники компании.

Получить их можно на пяти опорных вокзалах:

в Киеве;

во Львове;

в Одессе;

в Харькове;

в Виннице.

Отмечается, что один "паспорт" будут выдавать в одни руки.

"Чтобы получить "Паспорт путешественника" - просто обратитесь к вокзальному помощнику на одном из перечисленных вокзалов, наши "ангелы" все объяснят каждому ребенку", - отметили в "Укрзализныце".

Где собирать штампы для "Паспорта путешественника"

Собирать в свой "паспорт" штампы юные путешественники смогут посещая разные уголки Украины:

у "ангелов" на пяти опорных вокзалах;

у дежурных по вокзалу в разных городах: Днепр, Запорожье, Краматорск, Ужгород, Хмельницкий, Тернополь, Луцк, Черновцы, Ивано-Франковск и Каменец-Подольский;

у начальников флагманских поездов "Укрзализныци";

у проводников детских вагонов.

Как обменивать штампы на обнимашки и подарки

В "Укрзализныце" объяснили, что за каждым штампом - не только открытие, эмоция и приключение, но и приближение к приятному вознаграждению:

за каждые 5 собранных штампов (любых, главное - разных) - начисляется 5000 обнимашек;

за 15 разных штампов - можно получить специальный подарок от УЗ.

Обмен штампов на обнимашки можно осуществить:

у "ангелов" на пяти опорных вокзалах Украины;

через онлайн-поддержку УЗ.

"Просто покажите "Паспорт путешественника" - и получите начисление обнимашек в вашем профиле в приложении "Укрзализныци", - объяснили украинцам.

В завершение в УЗ отметили, что этот проект - не только о путешествиях.

"Он о знакомстве с Украиной и совместных приключениях. Мы хотим, чтобы железнодорожное путешествие становилось важной частью детских воспоминаний и семейных историй. Не забудьте поделиться фото с "паспортом" и обозначить "Укрзалізницю" в соцсетях - пусть ваше путешествие вдохновляет других", - подытожили в компании.