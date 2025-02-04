УЗ запустила ще один незвичайний поїзд: із сигналізацією та відеоспостереженням

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що подорожі на Буковину для пасажирів стають комфортнішими. Йдеться про запуск на цьому напрямку флагманського поїзда.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що відомо про "Буковину" та інші флагманські поїзди УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що поїзд №7/8 "Київ - Чернівці" став флагманським та отримав однойменну назву цього історико-географічного регіону - "Буковина".

Він курсує за таким графіком:

вирушає зі станції "Київ-Пасажирський" о 20:13;

прибуває на кінцеву зупинку "Чернівці" о 07:59.

У зворотному напрямку "Буковина" їде так:

відправлення з Чернівців - о 19:12;

прибуття до столиці України - о 07:02.

"Графік цього поїзда зручний і для ділових, і для туристичних подорожей до Чернівців та регіону, багатого на природні й історико-культурні пам'ятки", - зауважили в УЗ.

Уточнюється, що "Буковина" - вже шостий флагманський поїзд "Укрзалізниці".

Крім нього наразі також курсують:

поїзд №15/16 "Харків - Ясіня" - "Лесь Курбас";

поїзд №17/18 "Харків - Ужгород" - "Сковорода";

поїзд №79/80 "Дніпро - Львів" - "Січеслав";

поїзд №91/92 "Київ - Львів" - "Леополіс";

поїзд №105/106 "Київ - Одеса" - "Чорноморець".

В цілому, згідно з інформацією УЗ, атрибутами флагманських поїздів є:

нові (випущені після 2021 року) або модернізовані вагони з відповідними зручностями (вакуумні туалети, сповивальні столики, кондиціонери, розетки);

додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе);

інклюзивний вагон у складі поїзда;

колекційний залізничний цукор-рафінад;

фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту.



Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)