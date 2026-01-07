ua en ru
Все начнется с нефти. Рубио рассказал о трехэтапном процессе США в Венесуэле

США, Среда 07 января 2026 19:12
Все начнется с нефти. Рубио рассказал о трехэтапном процессе США в Венесуэле Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что у Соединенных Штатов есть в Венесуэле трехэтапный процесс, первый из которых предусматривает добычу нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рубио во время общения с журналистами.

"Первый этап - стабилизация страны. Мы собираемся добывать от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Мы собираемся продавать ее на рынке по рыночным ценам. Мы будем контролировать, как распределяются эти деньги", - пояснил он.

Рубио отметил, что второй этап - восстановление, обеспечение доступа американских, западных и других стран к венесуэльским рынкам.

Третий этап, добавил государственный секретарь США, - переходный.

Операция США в Венесуэле

Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в ходе которой был задержан диктатор страны Николас Мадуро. Американские военные вывезли его в США вместе с женой Силией Флорес.

Президент США Дональд Трамп публично похвастался операцией, назвав американскую армию "самой мощной и самой совершенной в мире".

По информации The Washington Post, во время захвата Мадуро не менее 75 человек погибли от авиационных ударов и стрелковых боев в Каракасе. Ни одного американца среди них нет.

В среду, 7 января, США захватили российский нефтяной танкер Marinera, который был связан с перевозкой венесуэльской сырой нефти, после более чем двухнедельного преследования в Атлантическом океане.

Операция проводилась Береговой охраной США вместе с военными и происходила в Северной Атлантике, вблизи Исландии и Шотландии.

Кроме того, ещё один танкер - Sophia, также связанный с санкционной нефтью из Венесуэлы, был захвачен США в Карибском море в рамках той же кампании.

