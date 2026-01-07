Все начнется с нефти. Рубио рассказал о трехэтапном процессе США в Венесуэле
Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что у Соединенных Штатов есть в Венесуэле трехэтапный процесс, первый из которых предусматривает добычу нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рубио во время общения с журналистами.
"Первый этап - стабилизация страны. Мы собираемся добывать от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Мы собираемся продавать ее на рынке по рыночным ценам. Мы будем контролировать, как распределяются эти деньги", - пояснил он.
Рубио отметил, что второй этап - восстановление, обеспечение доступа американских, западных и других стран к венесуэльским рынкам.
Третий этап, добавил государственный секретарь США, - переходный.
Операция США в Венесуэле
Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в ходе которой был задержан диктатор страны Николас Мадуро. Американские военные вывезли его в США вместе с женой Силией Флорес.
Президент США Дональд Трамп публично похвастался операцией, назвав американскую армию "самой мощной и самой совершенной в мире".
По информации The Washington Post, во время захвата Мадуро не менее 75 человек погибли от авиационных ударов и стрелковых боев в Каракасе. Ни одного американца среди них нет.
В среду, 7 января, США захватили российский нефтяной танкер Marinera, который был связан с перевозкой венесуэльской сырой нефти, после более чем двухнедельного преследования в Атлантическом океане.
Операция проводилась Береговой охраной США вместе с военными и происходила в Северной Атлантике, вблизи Исландии и Шотландии.
Кроме того, ещё один танкер - Sophia, также связанный с санкционной нефтью из Венесуэлы, был захвачен США в Карибском море в рамках той же кампании.