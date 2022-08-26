Победа Усика, Джонсон в Киеве и угроза для ЗАЭС: главное за неделю

Борис Джонсон снова приехал в Киев. США предоставили Украине крупнейший пакет помощи. День Независимости прошел с рекордным количеством тревог. Впервые в истории Запорожскую АЭС отключили от сети. Усик одержал победу в боксерском поединке с Джошуа.

Усик победил Джошуа

Александр Усик стал победителем в реванше с Энтони Джошуа по решению судей. 21 августа украинский боксер защитил чемпионские титулы IBF, WBA, WBO, IBO в бою с британцем.

Чтобы получить звание абсолютного чемпиона, ему осталось завоевать пояс WBC, который находится у Тайсона Фьюри. Усик призвал завершившего карьеру Фьюри вернуться на ринг.

Потери Украины на войне

Впервые с начала полномасштабной российской агрессии в Генштабе назвали число потерь среди украинских военнослужащих. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на войне погибло почти 9 тысяч защитников Украины.

Города затянуло смогом

На протяжении 22-23 августа пылевое облако накрыло Киев и область. Также в эти дни смог был в Николаевской и Херсонской областях. Ветер принес пыль с Каспийской низменности. Из-за сильного загрязнения воздуха людям рекомендовали как можно реже выходить на улицу и закрыть окна.

Анджей Дуда в Киеве

Польский президент Анджей Дуда приехал в Украину 23 августа. Дуда выступил на открытии саммита Крымской платформы и анонсировал визит в Крым после его деоккупации. Также глава Польши призвал полностью демонтировать газопровод "Северный поток-2" и прекратить любой бизнес с Россией.

Визит Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании посетил Киев уже третий раз с начала войны. Визит состоялся в День Независимости. Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским и объвил о новом пакете военной помощи на более чем 63 млн долларов.

Также британский премьер заявил, что если РФ победит в войне против Украины, ни одно государство не будет чувствовать себя в безопасности. По мнению Джонсона, проведение переговоров с Россией на данный момент стало бы катастрофой для всего мира.

6 млрд долларов от США

Соединенные Штаты предоставили крупнейший пакет оборонной и финансовой помощи Украине на общую сумму почти 6 млрд долларов.

В рамках военной поддержки на 2,98 млрд долларов в ближайшие месяцы украинским военным передадут системы ПВО NASAMS и боеприпасы к ним, 245 тысяч снарядов для артиллерии 155-мм, радары, беспилотники-разведчики Puma. При этом ряд позиций в объявленной помощи не раскрывается.

Также министр финансов Сергей Марченко сообщил, что 24 августа Украина получила от США еще 3 млрд долларов для поддержки бюджета. Помощь предоставляется в форме безвозвратного гранта через механизм Всемирного банка.

Байден позвонил Зеленскому

25 августа президенты обсудили ход поставок американских вооружений, возможное проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, санкции против России, провокации оккупантов на Запорожской АЭС.

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за поддержку Украины и предложил усилить сотрудничество по вопросам восстановления разрушенной инфраструктуры нашей страны.

Крымская платформа

Саммит Крымской платформы из-за войны прошел онлайн, и в этом году собрал более 60 представителей государств и международных организаций. Участники мероприятия сделали ряд важных заявлений:

Владимир Зеленский заявил, что сейчас никаких переговоров с Россией не может быть, и Украина сама решит, каким путем возвращать Крым.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль презентовал концепцию восстановления полуострова и заявил о планах превратить Крым в "цветущий сад".

Генсек НАТО подтвердил дальнейшую поддержку Украины, но предупредил о тяжелой зиме.

Премьер Канады сообщил о новых санкциях против РФ.

Президент Турции заявил, что никогда не признает российскую оккупацию территорий Украины, в том числе Крыма.

"Тревожный" День Независимости

На фоне угрозы массированных обстрелов торжества на День Независимости в стране отменили. Во многих городах ужесточили комендантский час, в Киеве сократили время работы общественного транспорта.

Праздничный день стал рекордным по количеству тревог - их было около 200 по областям. Столько же раз в небо поднимались бомбардировщики РФ.

Всего войска оккупанта обстреляли 58 населенных пунктов. Были нанесены удары по Миргороду, Шепетовскому району Хмельницкой области. Самой трагической стала атака в Днепропетровской области.

Обстрел поезда на станции Чаплино

24 августа враг нанес ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Ракеты попали в частный дом, хозяйственные постройки и железнодорожную станцию. Были повреждены машины и пассажирские вагоны поезда.

В результате удара погибли 25 человек, среди них двое детей - 11 и 6 лет. Сами россияне заявили, что ракетами "Искандер" якобы уничтожили военный эшелон на станции.

Шойгу сообщил о "замедлении военной операции"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "спецоперация" в Украине якобы "идет по плану", а "замедление" темпов наступления обусловлено стремлением свести к минимуму жертвы среди мирного населения.

В ответ на это в украинском Министерстве обороны назвали Шойгу "королем жестов доброй воли" и отметили, что наши военные сделают все, чтобы превратить так называемое "замедление" оккупантов в отступление.

Путин приказал увеличить численность армии РФ

Глава Кремля издал указ об увеличении количества военнослужащих на 137 тысяч человек с 2023 года. Всего штатная численность вооруженных сил должна составить 2,04 единиц, из них 1,15 млн - непосредственно солдаты.

В украинском оборонном ведомстве отреагировали на решение Путина советом закупить дополнительные мешки для 2 млн трупов. А в Институте изучения войны считают, что своим приказом лидер РФ хочет избежать полной мобилизации, но ему не удастся достичь и того количества солдат, что заявлено в указе.

ЗАЭС остановили впервые в истории

25 августа Запорожская АЭС была полностью обесточена в результате действий оккупантов. При этом угрозы радиационной безопасности не возникло. Местные власти призвали население не принимать йод, но разработали план действий на случай аварии на ЗАЭС.

Один из энергоблоков удалось запустить спустя сутки. В "Энергоатоме" сообщили, что идет набор мощности, станция вырабатывает электроэнергию для нужд Украины.

На фоне обострения ситуации на ЗАЭС стало известно, что на следующей неделе на станцию должны прибыть инспекторы МАГАТЭ для контроля безопасной работы станции.

Оккупированные города без света и воды

Из-за вражеских обстрелов линий электропередач 25 августа оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей остались без электричества и водоснабжения. Также возникли проблемы с мобильной связью.

Ремонтным службам в течение дня удалось начать работы по восстановлению электросетей в ряде оккупированных городов.