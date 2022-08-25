В оккупации, без света и с угрозой для АЭС: что происходит в захваченной части Запорожской области

Из-за вражеских атак сегодня Запорожскую АЭС полностью обесточили, а жители Энергодара остались без света. На данный момент радиационная угроза отсутствует, но местные власти разрабатывают план эвакуации на случай ЧС.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации в Запорожской области.

ЗАЭС обесточили впервые в истории

Днем 25 августа два работающих энергоблока (№5 и №6) Запорожской атомной станции отключили от сети. ЗАЭС была полностью обесточена впервые за все время работы.

Три линии связи станции ранее были повреждены обстрелами российских войск, а последняя четвертая линия ВЛ-750 кВ "Днепровская" сегодня дважды отключалась из-за пожара на золоотвалах.

Собственные нужды станции обеспечиваются из энергосистемы Украины другой воздушной линией - ЗАЭС - "Запорожская ТЭС".

Как сообщили в Энергоатоме, на АЭС проводятся пусковые операции для подключения одного из энергоблоков к сети Системы безопасности и автоматика работают без замечаний.

В оккупированных городах пропало электричество

В четверг утром после вражеского обстрела жители большей части временно оккупированной территории Запорожской области остались без света.

Электричество исчезло в Энергодаре, где расположена ЗАЭС. Из-за отсутствия электроснабжения также прекратилась централизованная подача воды.

По заявлению мэра Энергодара Дмитрия Орлова, отключение произошло из-за повреждения ЛЭП и не было связано с ситуацией на атомной станции. Специалисты ведут ремонтные работы для возобновления подачи электричества на город.

Также сегодня исчез свет в Херсоне и других населенных пунктах региона, которые временно оккупированы РФ.

Глава облсовета Юрий Соболевский назвал происходящее "гуманитарным кошмаром", поскольку отсутствие света угрожает дальнейшей работе медучреждений, торговых точек.

Есть ли радиационная угроза для населения

Уровень радиации в Энергодаре остается в пределах нормы, несмотря обстрелы ЗАЭС. Городские власти призвали граждан не принимать йод без дополнительных рекомендаций.

Радиационный фон составляет 10,4 микрорентген в час - это соответствует природным показателям, поэтому принимать препарат калия йодид нет необходимости.

При этом в Запорожье состоялось совещание под руководством главы ОВА Александра Старуха, не нем обсудили план подготовки эвакуации населения в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

Была отработана система срочного оповещения населения и разработано несколько планов, рассчитанных на временно оккупированные и подконтрольные территории.

Провокации оккупантов

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с 4 марта. С тех пор оккупанты используют ее для "ядерного шантажа".

В последние недели ситуация обострилась. Украинская разведка сообщила о высокой вероятности теракта на АЭС. Оккупанты повредили инфраструктуру станции, включая лабораторные и химические установки, попали в пожарную часть. На территорию стягивают военную технику.

21 августа в "Энергоатоме" сообщили, что ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной безопасности.

А 23 августа россияне начали обстреливать золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли. Сегодня в Энергодаре подожгли лес с целью посеять панику среди населения.

Инспекторы МАГАТЭ посетят ЗАЭС в ближайшие дни

Миссия МАГАТЭ может приехать на Запорожскую АЭС до 5 сентября. В течение двух недель инспекторы будут проводить проверку систем безопасности станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 24 августа встретился в Турции с представителями российского "Росатома", чтобы обсудить детали миссии.

По итогам встречи стали известно, что инспекторы отправятся на Запорожскую АЭС из Киева и получат более широкие полномочия для проведения расследования обстрелов,чем предполагалось ранее.

При этом руководитель МАГАТЭ заявил, что главной задачей агентства является не допустить аварию, а демилитаризация Запорожской АЭС не входит в повестку дня. Это якобы должно решаться на "политических переговорах".