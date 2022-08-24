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Украина сегодня получит от США 3 млрд долларов

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Киев, Среда 24 августа 2022 12:47
Украина сегодня получит от США 3 млрд долларов Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина в День независимости получит от США 3 млрд долларов финансовой помощи. Они поступят через механизм Всемирного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко в Facebook.

Средства в бюджет Украины будут переданы в форме безвозвратного гранта.

"Благодарен нашим американским партнерам и команде Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком для нашей страны в День независимости Украины", - отметил министр.

Напомним, недавно президент США Джо Байден утвердил военную помощь Украине на 775 млн долларов. В новом пакете будут боеприпасы, дроны и тяжелая техника.

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