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У РФ все "по плану", а наступление замедлили специально: версия Шойгу по "спецоперации"

Новина українською →
Москва, Среда 24 августа 2022 11:23
У РФ все "по плану", а наступление замедлили специально: версия Шойгу по "спецоперации" Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине "идет по плану", а наступление РФ якобы замедлила специально.

Об этом он сказал на совещании министров обороны стран-участниц ШОС, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как утверждает российский министр, оккупационные войска "стремятся минимизировать жертвы" среди гражданского населения.

"Операция в Украине идет по плану, все задачи будут выполнены. Замедление темпов наступления в ходе "СВО" - сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских", - сказал он.

Как известно, за шесть месяцев полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 45700 военнослужащих. Только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 оккупантов.

Также ночью украинские войска сбили российский ударный вертолет Ка-52.

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