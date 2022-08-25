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Зеленский предложил Байдену усилить сотрудничество по вопросам восстановления инфраструктуры

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Четверг 25 августа 2022 21:57
Зеленский предложил Байдену усилить сотрудничество по вопросам восстановления инфраструктуры Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену усилить координацию по вопросам восстановления разрушенной инфраструктуры нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отметим, что лидеры Украины и США сегодня, 25 августа, провели телефонный разговор.

"Владимир Зеленский рассказал Джозефу Байдену о масштабах разрушения жилья и инфраструктуры в Украине. Он предложил усилить двустороннюю координацию для решения насущных вопросов по восстановлению разрушенной критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ОП.

Напомним, в сегодняшнем разговоре президенты Украины и США обсудили важность привлечения РФ к ответственности за военные преступления в Украине.

Ранее в Белом доме заявляли, что Байден позвонит Зеленскому, чтобы предупредить о подготовку оккупантами "референдумов" на захваченных территориях Украины.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Джозеф Байден
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