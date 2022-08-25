Зеленский предложил Байдену усилить сотрудничество по вопросам восстановления инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену усилить координацию по вопросам восстановления разрушенной инфраструктуры нашего государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Отметим, что лидеры Украины и США сегодня, 25 августа, провели телефонный разговор.
"Владимир Зеленский рассказал Джозефу Байдену о масштабах разрушения жилья и инфраструктуры в Украине. Он предложил усилить двустороннюю координацию для решения насущных вопросов по восстановлению разрушенной критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ОП.
Напомним, в сегодняшнем разговоре президенты Украины и США обсудили важность привлечения РФ к ответственности за военные преступления в Украине.
Ранее в Белом доме заявляли, что Байден позвонит Зеленскому, чтобы предупредить о подготовку оккупантами "референдумов" на захваченных территориях Украины.
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