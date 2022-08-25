Зеленский предложил Байдену усилить сотрудничество по вопросам восстановления инфраструктуры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Владимир Зеленский рассказал Джозефу Байдену о масштабах разрушения жилья и инфраструктуры в Украине. Он предложил усилить двустороннюю координацию для решения насущных вопросов по восстановлению разрушенной критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ОП.

Отметим, что лидеры Украины и США сегодня, 25 августа, провели телефонный разговор.

Напомним, в сегодняшнем разговоре президенты Украины и США обсудили важность привлечения РФ к ответственности за военные преступления в Украине.

Ранее в Белом доме заявляли, что Байден позвонит Зеленскому, чтобы предупредить о подготовку оккупантами "референдумов" на захваченных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.