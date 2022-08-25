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Большая часть захваченной Запорожской области осталась без воды и света

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Запорожье, Четверг 25 августа 2022 13:00
Большая часть захваченной Запорожской области осталась без воды и света Фото: большая часть захваченной Запорожской области осталась без воды и света (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Жители большей части временно оккупированной территории Запорожской области остались без света и воды 25 августа. При этом в области уже месяц нет газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сегодня почти во всех захваченных населенных пунктах Запорожской области оккупанты отключили электроэнергию. А это значит, что гражданское население осталось не только без света, но и без воды", - сказал он.

По словам мэра, связь также почти заблокирована и уже месяц нет газа.

Обновлено 12.58. Без электричества и воды 25 августа остался и Энергодар. По данным мэра Дмитрия Орлова, сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды.

"Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", - добавил он.

Кроме того, по данным РИА Новости, обесточены и Херсон, а также некоторые населенные пункты области.

Как сообщалось, из-за обстрелов российских оккупантов поврежден магистральный газогон. Поэтому пришлось остановить газоснабжение Донецкой и Луганской областей с 23 мая.

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