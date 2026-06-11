Пляжі під забороною? Чому літнього сезону 2026 у Києві не буде

Влітку 2026 року офіційний купальний сезон у Києві оголошувати не планують. При цьому спеціалісти продовжують стежити за муніципальними пляжами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідь КП "Плесо" (виконавчого органу КМДА по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду столиці) на інформаційний запит видання.
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Українцям нагадали, що згідно з Водним кодексом (статтею 47), кожен громадянин має право на безперешкодний та безоплатний доступ до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування.
Саме тому КП "Плесо" не закриває пляжі для відвідувачів.
"Право киян на доступ до води є гарантованим законом, і територія пляжів залишається відкритою для прогулянок та відпочинку", - констатували у комунальному підприємстві.
Наголошується водночас, що офіційний літній сезон у столиці у 2026 році - не оголошується:
Згідно з інформацією КП "Плесо" (відповідно до протоколу Ради оборони міста Києва №4 від 17.05.2023 р.), у столиці продовжує діяти вимога "не рекомендувати відвідування пляжів".
Уточнюється, що відповідна інформація розміщена на інформаційних стендах усіх пляжів комунального підприємства.
Повідомляється також, що на сьогоднішній день (11 червня 2026 року) до переліку територій, де фахівці КП "Плесо" здійснюють регулярне обслуговування, входять 15 муніципальних пляжів.
Розподіл муніципальних пляжів за адміністративними районами міста Києва є таким:
"КП "Плесо" і надалі працюватиме над впорядкуванням прибережних територій та забезпеченням їх належного санітарного й екологічного стану", - підсумував в.о. генерального директора підприємства Андрій Вагін.
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