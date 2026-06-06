У Києві стартували унікальні концерти на дзвіницях: де і коли можна їх почути

Після отримання статусу "Місто музики" ЮНЕСКО Київ запускає нову культурну традицію. На відомих столичних дзвіницях проходитимуть концерти карильйонної музики, які зможе послухати кожен охочий.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне: Нова традиція : минулого року Київ отримав статус "Місто музики" ЮНЕСКО, тепер для мешканців і гостей столиці лунатимуть безкоштовні концерти карильйонної (дзвонової) музики просто неба.

: минулого року Київ отримав статус "Місто музики" ЮНЕСКО, тепер для мешканців і гостей столиці лунатимуть безкоштовні концерти карильйонної (дзвонової) музики просто неба. Розклад і локації : послухати унікальний інструмент можна щонеділі на дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря, а також у першу й третю суботи місяця - на Аскольдовій могилі.

: послухати унікальний інструмент можна щонеділі на дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря, а також у першу й третю суботи місяця - на Аскольдовій могилі. Світовий рівень: ідею регулярних концертів втілили у життя після урочистої церемонії відкриття оновленої Бельгійської алеї, коли звучання карильйону стало одним із центральних елементів заходу і символом культурного партнерства.

Коли відбувся перший концерт і що буде далі

Українцям розповіли, що у столиці започатковують новий мистецький проєкт - щотижневі концерти карильйонної музики.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зауважив, що цю культурну ініціативу реалізують у зв'язку з наданням Києву статусу "Місто музики" ЮНЕСКО (це сталось минулого року).

"Київ завжди був містом із потужними музичними традиціями", - нагадав він.

Отже, започаткування регулярних концертів карильйонної музики - це ще один крок до:

розвитку культурного простору столиці;

інтеграції у світову мистецьку спільноту.

У КМДА уточнили, що перший концерт карильйонної музики відбувся в неділю, 31 травня - на дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря.

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Що таке карильйонна музика і як вона звучить

Карильйон - це унікальний музичний інструмент, який складається із системи дзвонів:

налаштованих у певній тональності;

об'єднаних спеціальною клавіатурою.

Тобто виконавець грає на інструменті за допомогою механічної клавіатури, створюючи повноцінні музичні композиції.

Карильйонна музика є важливою частиною європейської культурної традиції та звучить у багатьох історичних містах світу.

Де в Києві і коли слухати карильйонні концерти

Згідно з інформацією КМДА, надалі концерти карильйонної музики у столиці планують проводити:

щонеділі - на дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря;

- на дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря; у першу та третю суботи місяця - на дзвіниці церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

"Ми прагнемо, щоб музика стала ще ближчою до киян і гостей міста, а такі концерти - невід'ємною частиною культурного життя столиці", - наголосив Мондриївський.

Насамкінець він поділився, що ідея регулярних концертів карильйонної музики отримала новий імпульс після відкриття оновленої Бельгійської алеї біля Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Під час урочистої церемонії звучання карильйону стало одним із центральних елементів заходу та символом культурного партнерства між Києвом і Бельгією.

Тоді Надзвичайний і повноважний посол Королівства Бельгії в Україні Люк Якобс зауважив, що карильйон - важлива складова бельгійської культурної спадщини.

А його поява у публічному просторі Києва - сприяє зміцненню зв'язків між двома країнами.