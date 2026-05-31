Андріївський узвіз у Києві вже не туристичний? Чому так і як все планують виправити

Сьогодні Андріївський узвіз у Києві - напівмертвий, туристичний потік критично впав. Але повернути його до життя насправді реально.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна керівник Державного історико-архітектурного заповідника (ДІАЗ) "Стародавній Київ" Роман Маленков .

Чому Андріївський узвіз більше не туристичний

За словами експерта, зараз Андріївський узвіз у Києві - "напівмертвий".

"Тут майже нічого не відбувається. Туристичний потік - критично впав", - констатував Маленков.

Він пояснив також, чому так сталося.

"Раніше - все було зав'язано на хаотичному вуличному базарі, який орієнтувався переважно на іноземців та росіян. Вони масово скуповували "матрьошки" та величезні картини", - поділився фахівець.

Але зараз "ситуація докорінно змінилася", цей ринок "через кризу просто зник".

Ринок на Андріївському узвозі зник, а з ним - і туристи (інфографіка: РБК-Україна)

Чи можна повернути цю локацію до життя

Маленков зауважив, що "в Україні зараз на дуже високому рівні крафтове й мистецьке виробництво".

Отже, на його думку, щоб виправити ситуацію, потрібно просто:

змінити підхід;

домовитися з новими майстрами.

"Це не мають бути дешеві китайські ложки", - уточнив керівник ДІАЗ.

Він наголосив, що "повернути Андріївський до життя" - необхідно.

Як можна "перезавантажити" узвіз на практиці

"На узвозі зараз немає жодного сучасного культурного простору, якщо не рахувати офіційні театри", - визнав Маленков.

З огляду на це планується, за його словами, "створити сучасний туристично-інформаційний центр в одній із будівель після реставрації".

"А ділянку на початку узвозу, яка перебуває на нашому балансі, перетворимо на відкритий культурний простір", - поділився очільник ДІАЗ.

Він пояснив, що там будуть "легкі дерев'яні конструкції без жодного капітального будівництва".

"З одного боку змонтуємо сцену, з іншого - глядацький амфітеатр", - розповів експерт.

Крім того, на його думку, "Андріївський узвіз має бути перекритий для автомобілів".

"І стати пішохідним, особливо у вихідні дні", - додав Маленков.

Що змінить новий простір на Андріївському

Керівник "Стародавнього Києва" повідомив, що в межах відкритого культурного простору можна буде проводити:

регулярні фестивалі;

мініконцерти для молоді.

Можна також "раз на місяць організовувати великі крафтові ярмарки".

"Куди приїжджатимуть виробники з провінції та продаватимуть, наприклад, унікальні козячі сири", - пояснив Маленков.

Насамкінець він нагадав, що "свого часу Олег Скрипка (легендарний український музикант, лідер гурту "Воплі Відоплясова" (ВВ) та засновник масштабного етно-фестивалю "Країна Мрій", - Ред.) дуже мріяв про великий фестиваль на Андріївському".

"Сподіваюся, коли ми підготуємо локацію, він візьметься за його організацію", - підсумував очільник ДІАЗ.