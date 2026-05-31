Андріївський узвіз у Києві вже не туристичний? Чому так і як все планують виправити
Сьогодні Андріївський узвіз у Києві - напівмертвий, туристичний потік критично впав. Але повернути його до життя насправді реально.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна керівник Державного історико-архітектурного заповідника (ДІАЗ) "Стародавній Київ" Роман Маленков.
Чому Андріївський узвіз більше не туристичний
За словами експерта, зараз Андріївський узвіз у Києві - "напівмертвий".
"Тут майже нічого не відбувається. Туристичний потік - критично впав", - констатував Маленков.
Він пояснив також, чому так сталося.
"Раніше - все було зав'язано на хаотичному вуличному базарі, який орієнтувався переважно на іноземців та росіян. Вони масово скуповували "матрьошки" та величезні картини", - поділився фахівець.
Але зараз "ситуація докорінно змінилася", цей ринок "через кризу просто зник".
Ринок на Андріївському узвозі зник, а з ним - і туристи (інфографіка: РБК-Україна)
Чи можна повернути цю локацію до життя
Маленков зауважив, що "в Україні зараз на дуже високому рівні крафтове й мистецьке виробництво".
Отже, на його думку, щоб виправити ситуацію, потрібно просто:
- змінити підхід;
- домовитися з новими майстрами.
"Це не мають бути дешеві китайські ложки", - уточнив керівник ДІАЗ.
Він наголосив, що "повернути Андріївський до життя" - необхідно.
Як можна "перезавантажити" узвіз на практиці
"На узвозі зараз немає жодного сучасного культурного простору, якщо не рахувати офіційні театри", - визнав Маленков.
З огляду на це планується, за його словами, "створити сучасний туристично-інформаційний центр в одній із будівель після реставрації".
"А ділянку на початку узвозу, яка перебуває на нашому балансі, перетворимо на відкритий культурний простір", - поділився очільник ДІАЗ.
Він пояснив, що там будуть "легкі дерев'яні конструкції без жодного капітального будівництва".
"З одного боку змонтуємо сцену, з іншого - глядацький амфітеатр", - розповів експерт.
Крім того, на його думку, "Андріївський узвіз має бути перекритий для автомобілів".
"І стати пішохідним, особливо у вихідні дні", - додав Маленков.
Що змінить новий простір на Андріївському
Керівник "Стародавнього Києва" повідомив, що в межах відкритого культурного простору можна буде проводити:
- регулярні фестивалі;
- мініконцерти для молоді.
Можна також "раз на місяць організовувати великі крафтові ярмарки".
"Куди приїжджатимуть виробники з провінції та продаватимуть, наприклад, унікальні козячі сири", - пояснив Маленков.
Насамкінець він нагадав, що "свого часу Олег Скрипка (легендарний український музикант, лідер гурту "Воплі Відоплясова" (ВВ) та засновник масштабного етно-фестивалю "Країна Мрій", - Ред.) дуже мріяв про великий фестиваль на Андріївському".
"Сподіваюся, коли ми підготуємо локацію, він візьметься за його організацію", - підсумував очільник ДІАЗ.
