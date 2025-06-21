Закінчиться трагедією? Чого категорично не можна робити біля води і як вберегти дітей
Літо - час канікул, відпусток і відпочинку біля водойм. Проте для того, щоб пляжний сезон був безпечним для дітей і дорослих, необхідно дотримуватись низки важливих правил.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.
Коли після прийому їжі можна купатись
Правоохоронці розповіли, що від початку червня на водоймах України сталося вже 10 нещасних випадків за участі дітей (станом на четвер, 19 червня).
З огляду на підвищені ризики впродовж літнього сезону, Патрульна поліція (разом із ДСНС і поліцейськими ювенальної превенції) постійно проводить профілактичні рейди - щоб уникнути трагедій на воді.
При цьому не всі громадяни усвідомлюють, що плавання та їжу поєднувати не варто.
"Після їжі купатися можна лише через 1,5-2 години", - повідомили у поліції.
Ні в якому разі не можна також заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння.
Як відпочивати на воді безпечно: важливі правила
Для того, щоб літній відпочинок на березі річок та інших водойм був безпечним, поліція радить українцям дотримуватись простих, але життєво важливих правил.
Перш за все, купатись потрібно лише у дозволених місцях - обирати облаштовані пляжі, які відповідають вимогам безпеки.
"Пам'ятайте: на територіях, де велися або ведуться бойові дії, купання суворо заборонене. Навіть найдосвідченіший плавець має бути обережним і дисциплінованим", - наголосили правоохоронці.
Необхідно зважати й на погодні умови - уважно слідкувати за штормовими попередженнями.
Крім того, громадянам не радять купатися наодинці.
Під час перебування у воді українців закликають також не ризикувати заради розваг:
- не запливати занадто далеко;
- не запливати за межі водойми, огороджені буями;
- не підпливати до моторних човнів або інших плавзасобів;
- не залазити на буї, знаки чи технічні споруди;
- не використовувати для плавання автомобільні камери, дошки чи плоти;
- уникати небезпечних ігор на воді - пірнання, захоплення чи "жартів" з утопленням;
- не подавати фальшивих сигналів про допомогу.
Як уберегти дітей від небезпек на пляжі та у воді
Правоохоронці нагадали, що діти на пляжі повинні завжди перебувати під пильним наглядом дорослих.
Залишати ж дитину саму у воді не можна ні на секунду (навіть у басейні або ванні).
Для того, щоб уберегти дітей від небезпек під час відпочинку, українцям радять також:
- не дозволяти їм довго перебувати під водою;
- не дозволяти стрибати одне на одного;
- бути обережними з надувними матрацами, колами та човнами;
- не допускати запливів за буйки;
- не допускати стрибків у воду в незнайомих місцях.
Насамкінець поліція закликала батьків не покладати догляд за молодшими на старший дітей.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
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