Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили вже 19-й раз: які нові терміни

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Відповідний правовий режим діятиме щонайменше до 2 серпня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Це вже 19-те голосування парламенту за ці питання з початку повномасштабного вторгнення.

Процедура пройшла за стандартним алгоритмом: президент Володимир Зеленський вніс законопроєкти (№15197 та №15198) на основі рішення РНБО, їх розглянув оборонний Комітет.

Після чого депутати дали понад 226 голосів за кожен документ.

Фото: нардепи дали 315 голосів за продовження воєнного стану та 304 - за продовження мобілізації (t.me/yzheleznyak)

Воєнний стан

У період дії воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно:

перебувати на військовому обліку в районному ТЦК та СП за місцем перебування чи проживання;

уточнювати або оновлювати свої військово-облікові дані, які внесено до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та призовників;

завжди мати при собі військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі разом з документом, що посвідчує особу, і пред’являти їх на вимогу поліції, представників ТЦК чи прикордонників;

з'являтися до ТЦК та СП за викликом у зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях місце та строки.

раз на рік проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Загальна мобілізація

Мобілізації підлягають:

громадяни України віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або повинні стати на нього;

особи, придатні за станом здоров’я до проходження служби;

громадяни, які не мають законних підстав для відстрочки.

Спершу мобілізованих направляють на БЗВП до навчальних центрів, де відбувається професійна підготовка.

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках:

офіцери запасу;

особи, які пройшли строкову військову службу;

В іншому випадку, у віці від 18 до 25 років можна долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно.

Громадяни можуть отримати відстрочку від служби за такими підставами:

тимчасова непридатність до служби (за висновком ВЛК);

наявність трьох і більше дітей до 18 років;

догляд за хворим родичем, який не може обходитися самостійно;

бронювання працівника на критично важливому підприємстві (за рішенням Кабміну);

студенти, аспіранти, викладачі, науковці та вчителі.

Що ще варто знати

Висновки ВЛК формуються в електронному вигляді. Вони автоматично потрапляють у реєстр "Оберіг" і швидко відображаються в застосунку Резерв+. Самостійно носити папірці в ТЦК більше не потрібно.

Онлайн-відстрочки: у Резерв+ доступні відстрочки для низки категорій осіб. Проходити медогляд таким особам не треба.

Виправлення даних: у застосунку можна дистанційно виправити неточності (прізвище, статус бронювання, місце роботи) або дізнатися про свій статус у розшуку через push-сповіщення.

Відповідальність та поважні причини. За порушення правил військового обліку чи мобілізації передбачено штраф - від 17 000 до 25 500 гривень.

Неприбуття за повісткою може бути виправдане лише поважними причинами: стихійне лихо, хвороба, воєнні дії, смерть близького родича.