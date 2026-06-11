Пляжи под запретом? Почему летнего сезона 2026 в Киеве не будет

Летом 2026 года официальный купальный сезон в Киеве объявлять не планируют. При этом специалисты продолжают следить за муниципальными пляжами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ КП "Плесо" (исполнительного органа КГГА по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда столицы) на информационный запрос издания.
Главное:
Украинцам напомнили, что согласно Водному кодексу (статье 47), каждый гражданин имеет право на беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью водных объектов для общего водопользования.
Именно поэтому КП "Плесо" не закрывает пляжи для посетителей.
"Право киевлян на доступ к воде является гарантированным законом, и территория пляжей остается открытой для прогулок и отдыха", - констатировали в коммунальном предприятии.
Подчеркивается одновременно, что официальный летний сезон в столице в 2026 году - не объявляется:
Согласно информации КП "Плесо" (и протоколу Совета обороны города Киева №4 от 17.05.2023 г.), в столице продолжает действовать требование "не рекомендовать посещение пляжей".
Уточняется, что соответствующая информация размещена на информационных стендах всех пляжей коммунального предприятия.
Сообщается также, что на сегодняшний день (11 июня 2026 года) в перечень территорий, где специалисты КП "Плесо" осуществляют регулярное обслуживание, входят 15 муниципальных пляжей.
Распределение муниципальных пляжей по административным районам города Киева является следующим:
"КП "Плесо" и в дальнейшем будет работать над благоустройством прибрежных территорий и обеспечением их надлежащего санитарного и экологического состояния", - подытожил и.о. генерального директора предприятия Андрей Вагин.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве стартовали уникальные концерты на колокольнях (где и когда можно их услышать).
Кроме того, мы объясняли, почему Андреевский спуск в Киеве - уже не туристический и как все планируют исправить.
Читайте также о лучших и самых чистых пляжах планеты в 2026 году.