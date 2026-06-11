Пляжі під забороною? Чому літнього сезону 2026 у Києві не буде

Влітку 2026 року офіційний купальний сезон у Києві оголошувати не планують. При цьому спеціалісти продовжують стежити за муніципальними пляжами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідь КП "Плесо" (виконавчого органу КМДА по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду столиці) на інформаційний запит видання.

Головне: Підхід вільний : КП "Плесо" не закриває столичні пляжі для прогулянок та відпочинку, адже кожен українець має право на безперешкодний та безоплатний доступ до узбережжя водних об'єктів.

: КП "Плесо" не закриває столичні пляжі для прогулянок та відпочинку, адже кожен українець має право на безперешкодний та безоплатний доступ до узбережжя водних об'єктів. Сезону не буде : через воєнний стан та загрозу масових скупчень офіційний літній сезон в Києві у 2026 році не оголошують.

: через воєнний стан та загрозу масових скупчень офіційний літній сезон в Києві у 2026 році не оголошують. Офіційна вимога : в місті продовжує діяти сувора рекомендація Ради оборони не відвідувати пляжі.

: в місті продовжує діяти сувора рекомендація Ради оборони не відвідувати пляжі. Догляд за локаціями: попри відмову від сезону, фахівці регулярно обслуговують 15 муніципальних пляжів у чотирьох районах столиці.

Чому літнього сезону не буде, але пляжі не закрили

Українцям нагадали, що згідно з Водним кодексом (статтею 47), кожен громадянин має право на безперешкодний та безоплатний доступ до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування.

Саме тому КП "Плесо" не закриває пляжі для відвідувачів.

"Право киян на доступ до води є гарантованим законом, і територія пляжів залишається відкритою для прогулянок та відпочинку", - констатували у комунальному підприємстві.

Наголошується водночас, що офіційний літній сезон у столиці у 2026 році - не оголошується:

у зв'язку із впровадженням воєнного стану в Україні;

з метою попередження масового скупчення населення.

Чи забороняється відвідування пляжів в цілому

Згідно з інформацією КП "Плесо" (відповідно до протоколу Ради оборони міста Києва №4 від 17.05.2023 р.), у столиці продовжує діяти вимога "не рекомендувати відвідування пляжів".

Уточнюється, що відповідна інформація розміщена на інформаційних стендах усіх пляжів комунального підприємства.

Повідомляється також, що на сьогоднішній день (11 червня 2026 року) до переліку територій, де фахівці КП "Плесо" здійснюють регулярне обслуговування, входять 15 муніципальних пляжів.

Читайте також: Закінчиться трагедією? Чого категорично не можна робити біля води і як вберегти дітей

Про які локації у різних районах Києва йдеться

Розподіл муніципальних пляжів за адміністративними районами міста Києва є таким:

Дніпровський район - "Венеція", "Веселка", "Молодіжний", "Дитячий", "Золотий", "Передмістна-Слобідка", "Центральний", "Райдуга" та "Тельбін";

- "Венеція", "Веселка", "Молодіжний", "Дитячий", "Золотий", "Передмістна-Слобідка", "Центральний", "Райдуга" та "Тельбін"; Оболонський район - "Вербний", "Острів Оболонський" та "Пуща-Водиця";

- "Вербний", "Острів Оболонський" та "Пуща-Водиця"; Деснянський район - "Троєщина" та "Чорторий";

- "Троєщина" та "Чорторий"; Голосіївський район - "Галерна".

"КП "Плесо" і надалі працюватиме над впорядкуванням прибережних територій та забезпеченням їх належного санітарного й екологічного стану", - підсумував в.о. генерального директора підприємства Андрій Вагін.