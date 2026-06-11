Пляжи под запретом? Почему летнего сезона 2026 в Киеве не будет

Летом 2026 года официальный купальный сезон в Киеве объявлять не планируют. При этом специалисты продолжают следить за муниципальными пляжами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ КП "Плесо" (исполнительного органа КГГА по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда столицы) на информационный запрос издания.

Главное: Подход свободный : КП "Плесо" не закрывает столичные пляжи для прогулок и отдыха, ведь каждый украинец имеет право на беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью водных объектов.

: КП "Плесо" не закрывает столичные пляжи для прогулок и отдыха, ведь каждый украинец имеет право на беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью водных объектов. Сезона не будет : из-за военного положения и угрозы массовых скоплений официальный летний сезон в Киеве в 2026 году не объявляют.

: из-за военного положения и угрозы массовых скоплений официальный летний сезон в Киеве в 2026 году не объявляют. Официальное требование : в городе продолжает действовать строгая рекомендация Совета обороны не посещать пляжи.

: в городе продолжает действовать строгая рекомендация Совета обороны не посещать пляжи. Уход за локациями: несмотря на отказ от сезона, специалисты регулярно обслуживают 15 муниципальных пляжей в четырех районах столицы.

Почему летнего сезона не будет, но пляжи не закрыли

Украинцам напомнили, что согласно Водному кодексу (статье 47), каждый гражданин имеет право на беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью водных объектов для общего водопользования.

Именно поэтому КП "Плесо" не закрывает пляжи для посетителей.

"Право киевлян на доступ к воде является гарантированным законом, и территория пляжей остается открытой для прогулок и отдыха", - констатировали в коммунальном предприятии.

Подчеркивается одновременно, что официальный летний сезон в столице в 2026 году - не объявляется:

в связи с введением военного положения в Украине;

с целью предупреждения массового скопления населения.

Запрещается ли посещение пляжей в целом

Согласно информации КП "Плесо" (и протоколу Совета обороны города Киева №4 от 17.05.2023 г.), в столице продолжает действовать требование "не рекомендовать посещение пляжей".

Уточняется, что соответствующая информация размещена на информационных стендах всех пляжей коммунального предприятия.

Сообщается также, что на сегодняшний день (11 июня 2026 года) в перечень территорий, где специалисты КП "Плесо" осуществляют регулярное обслуживание, входят 15 муниципальных пляжей.

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О каких локациях в разных районах Киева идет речь

Распределение муниципальных пляжей по административным районам города Киева является следующим:

Днепровский район - "Венеция", "Радуга", "Молодежный", "Детский", "Золотой", "Предместная-Слободка", "Центральный", "Радуга" и "Тельбин";

- "Венеция", "Радуга", "Молодежный", "Детский", "Золотой", "Предместная-Слободка", "Центральный", "Радуга" и "Тельбин"; Оболонский район - "Вербный", "Остров Оболонский" и "Пуща-Водица";

- "Вербный", "Остров Оболонский" и "Пуща-Водица"; Деснянский район - "Троещина" и "Черторий";

- "Троещина" и "Черторий"; Голосеевский район - "Галерная".

"КП "Плесо" и в дальнейшем будет работать над благоустройством прибрежных территорий и обеспечением их надлежащего санитарного и экологического состояния", - подытожил и.о. генерального директора предприятия Андрей Вагин.