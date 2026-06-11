Пляжи под запретом? Почему летнего сезона 2026 в Киеве не будет
Летом 2026 года официальный купальный сезон в Киеве объявлять не планируют. При этом специалисты продолжают следить за муниципальными пляжами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ КП "Плесо" (исполнительного органа КГГА по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда столицы) на информационный запрос издания.
Главное:
- Подход свободный: КП "Плесо" не закрывает столичные пляжи для прогулок и отдыха, ведь каждый украинец имеет право на беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью водных объектов.
- Сезона не будет: из-за военного положения и угрозы массовых скоплений официальный летний сезон в Киеве в 2026 году не объявляют.
- Официальное требование: в городе продолжает действовать строгая рекомендация Совета обороны не посещать пляжи.
- Уход за локациями: несмотря на отказ от сезона, специалисты регулярно обслуживают 15 муниципальных пляжей в четырех районах столицы.
Почему летнего сезона не будет, но пляжи не закрыли
Украинцам напомнили, что согласно Водному кодексу (статье 47), каждый гражданин имеет право на беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью водных объектов для общего водопользования.
Именно поэтому КП "Плесо" не закрывает пляжи для посетителей.
"Право киевлян на доступ к воде является гарантированным законом, и территория пляжей остается открытой для прогулок и отдыха", - констатировали в коммунальном предприятии.
Подчеркивается одновременно, что официальный летний сезон в столице в 2026 году - не объявляется:
- в связи с введением военного положения в Украине;
- с целью предупреждения массового скопления населения.
Запрещается ли посещение пляжей в целом
Согласно информации КП "Плесо" (и протоколу Совета обороны города Киева №4 от 17.05.2023 г.), в столице продолжает действовать требование "не рекомендовать посещение пляжей".
Уточняется, что соответствующая информация размещена на информационных стендах всех пляжей коммунального предприятия.
Сообщается также, что на сегодняшний день (11 июня 2026 года) в перечень территорий, где специалисты КП "Плесо" осуществляют регулярное обслуживание, входят 15 муниципальных пляжей.
О каких локациях в разных районах Киева идет речь
Распределение муниципальных пляжей по административным районам города Киева является следующим:
- Днепровский район - "Венеция", "Радуга", "Молодежный", "Детский", "Золотой", "Предместная-Слободка", "Центральный", "Радуга" и "Тельбин";
- Оболонский район - "Вербный", "Остров Оболонский" и "Пуща-Водица";
- Деснянский район - "Троещина" и "Черторий";
- Голосеевский район - "Галерная".
"КП "Плесо" и в дальнейшем будет работать над благоустройством прибрежных территорий и обеспечением их надлежащего санитарного и экологического состояния", - подытожил и.о. генерального директора предприятия Андрей Вагин.
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