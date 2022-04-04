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Планы Кремля сломаны: Резников отреагировал на "отвод" российских войск

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Киев, Понедельник 04 апреля 2022 11:48
Планы Кремля сломаны: Резников отреагировал на "отвод" российских войск Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сломала планы Кремля. Поскольку об этом свидетельствуют отвод российских войск на Черниговском и Сумском направлениях и их поражение в бое за Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Резникова в Facebook.

"Российские оккупанты потерпели поражение под Киевом. Первый бой за столицу украинские защитники и защитницы выиграли. Киевщина освобождена от врага. Он также отступает на Черниговщине и Сумщине, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов. Это - безоговорочное свидетельство, что планы Кремля сломаны", - написал министр.

Отметим, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвод российских войск из-под Киева - это не правда, а скорее "смена позиции". После которой могут последовать следующие атаки на Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей, при этом заявляя о том, что якобы "делает шаги к деэскалации".

СНБО Украины призывает граждан не верить очередным фейкам России о завершающем этапе "спецоперации" и "отвода" своих войск.

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