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Завершение "спецоперации" и "вывод" войск. СНБО предупреждает об очередном фейке РФ

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 10:04
Завершение "спецоперации" и "вывод" войск. СНБО предупреждает об очередном фейке РФ Фото: СНБО предупреждает об очередном фейке России (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В России придумали очередной фейк о завершающем этапе "спецоперации" и "отвода" своих войск. Украинцев призвать не верить очередным вбросам страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"На фоне частичного "вывода" российских подразделений с территории Киевской и Черниговской областей враг распространяет информацию о том, что якобы в ближайшее время "специальная операция" на территории Украины будет завершена, потому что Россия и Украина достигнут договоренностей. Это фейк!"- говорится в сообщении.

В ведомстве объясняют, что оккупанты не отводят войска, а бегут, потому что получили жесткое сопротивление.

"Во-первых, Россия не "отводит" войска, оккупанты бегут, потому что получили жесткий отпор от Вооруженных сил Украины и нашего населения. К тому же враг перебрасывает свои силы на Донбасс и готовится нанести сокрушительный удар по территории нашей страны оттуда", - указано в сообщении.

Кроме того, не было достигнуто никаких договоренностей между Украиной и РФ.

"Все истории о якобы завершении "спецоперации" - лишь попытка избежать дальнейшего внедрения санкций против страны-агрессора. На самом деле оккупанты пытаются организовать на временно захваченных территориях непонятные структуры и ввести там в оборот рубль", - добавляют в СНБО.

Напомним, недавно российское Министерство обороны назвало маневры войск РФ на севере Украины плановой перегруппировкой сил.

Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть подразделений, которые Россия отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на Харьковское и Донецкое направление.

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