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Плани Кремля зламано: Резніков відреагував на "відведення" російських військ

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Київ, Понеділок 04 квітня 2022 11:48
Плани Кремля зламано: Резніков відреагував на "відведення" російських військ Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зламала плани Кремля. Оскільки про це свідчать "відведення" російських військ на Чернігівському та Сумському напрямках та їх поразка у бої за Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Резнікова у Facebook.

"Російські окупанти зазнали поразки під Києвом. Перший бій за столицю українські захисники і захисниці виграли. Київщину звільнено від ворога. Він також відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів. Це - беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано", - написав міністр.

Зазначимо, як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відведення російських військ з-під Києва - це не правда, а скоріше "зміна позиції". Після якої можуть піти наступні атаки на Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей, при цьому заявляючи про те, що нібито "робить кроки до деескалації".

РНБО України ж закликає громадян не вірити черговим фейкам Росії про завершальний етап "спецоперації" та "відведення" своїх військ.

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