Плани Кремля зламано: Резніков відреагував на "відведення" російських військ
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зламала плани Кремля. Оскільки про це свідчать "відведення" російських військ на Чернігівському та Сумському напрямках та їх поразка у бої за Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Резнікова у Facebook.
"Російські окупанти зазнали поразки під Києвом. Перший бій за столицю українські захисники і захисниці виграли. Київщину звільнено від ворога. Він також відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів. Це - беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано", - написав міністр.
Зазначимо, як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відведення російських військ з-під Києва - це не правда, а скоріше "зміна позиції". Після якої можуть піти наступні атаки на Україну.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей, при цьому заявляючи про те, що нібито "робить кроки до деескалації".
РНБО України ж закликає громадян не вірити черговим фейкам Росії про завершальний етап "спецоперації" та "відведення" своїх військ.
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