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Столтенберг назвал "отвод" войск России ненастоящим: атаки продолжатся

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Брюссель, Воскресенье 03 апреля 2022 17:56
Столтенберг назвал "отвод" войск России ненастоящим: атаки продолжатся Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отвод российских войск из-под Киева - это не правда, а скорее "изменение позиции". После которой могут пойти следующие атаки на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"То, что мы видим, не является настоящим отводом войск. Что мы фиксируем, так это перегруппировка Россией войск, часть из них они перевооружают, переоснащают, чтобы подкрепить, пополнить запасы. Не следует быть слишком оптимистичными, потому что атаки продолжатся", - считает Столтенберг.

Напомним, ранее стало известно, что Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей, при этом заявляя о том, что якобы "делает шаги к деэскалации".

В Пентагоне допускают, что передвижение войск РФ под Киевом является перебазированием, а не реальным отводом, с прицелом на подготовку крупного наступления на другие районы.

СНБО Украины призывает граждан не верить очередным фейкам России о завершающем этапе "спецоперации" и "отвода" своих войск.

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