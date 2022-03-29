ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей, - Генштаб

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 20:42
Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей, - Генштаб Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска из-за провала всех своих планов меняют свою тактику. В частности, для перегруппировки, отдельные подразделения оккупантов выводят из Киевской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что враг меняет тактику, но не отказывается от своих преступных намерений.

Сейчас оккупанты отводят свои подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. Враг делает перегруппировку сил, сосредотачивая основные мощности на Слобожанском и Донецком направлениях.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты активно наступают в направлении Славянска.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 34-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле