ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Планируете поездку? УЗ запустила продажу билетов на дополнительные сентябрьские рейсы

Пятница 15 августа 2025 12:18
UA EN RU
Планируете поездку? УЗ запустила продажу билетов на дополнительные сентябрьские рейсы УЗ назначает дополнительные рейсы в разные регионы на сентябрь (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает несколько дополнительных рейсов в разные регионы на сентябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какие рейсы запускает УЗ в сентябре и по какому графику

В компании рассказали, что находят возможности:

  • назначить новые поезда;
  • обеспечить дополнительные сообщения для нескольких регионов на сентябрь.

Так, поезд №260/259 "Чоп - Кременчуг" будет курсировать:

  • из Чопа (со 2 сентября) по вторникам, пятницам и субботам - отправка из Чопа в 14:24, прибытие в Кременчуг в 13:33;
  • из Кременчуга (с 3 сентября) по средам, субботам и воскресеньям - отправка из Кременчуга в 14:18, прибытие в Чоп в 12:45.

Еще один дополнительный поезд - №258/257 "Ясиня - Кропивницкий", будет курсировать:

  • из Ясини (со 2 сентября) по вторникам, пятницам и субботам - отправка из Ясини в 14:55, прибытие в Кропивницкий в 13:05;
  • из Кропивницкого (с 3 сентября) по средам, субботам и воскресеньям - отправка из Кропивницкого в 14:38, прибытие в Ясини в 13:18.

В УЗ поделились, что новые рейсы удалось назначить путем оптимизации работы.

"Составы поездов, прибывших после своего основного рейса, сразу отправляются в следующие, успевая сделать еще один оборот", - объяснили в компании.

Отмечается, что все билеты уже в продаже:

  • в приложении "Укрзализныци";
  • на сайте booking.uz.gov.ua;
  • в кассах вокзалов.

Планируете поездку? УЗ запустила продажу билетов на дополнительные сентябрьские рейсыПланируете поездку? УЗ запустила продажу билетов на дополнительные сентябрьские рейсыПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок. Так, на некоторых наиболее популярных направлениях на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек.

Реагируя на повышенный спрос среди пассажиров "Укрзализныця" решила назначить дополнительный рейс в направлении Карпат.

Кроме того, УЗ назначила дополнительный поезд, который поможет доехать к морю в августе большему количеству пассажиров.

Читайте также, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Осень Поезда Путешествия Билеты Пассажиры
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия