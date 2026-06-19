Північний міст у Києві частково закривають: як і коли можна проїхати (схема)
Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху Північним мостом. Зміни для водіїв стартують з 11 години п'ятниці, 19 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Де обмеження: на Північному мосту, в напрямку до станції метро "Почайна".
- Як надовго: з 11:00 п'ятниці (19 червня) до 07:00 понеділка (22 червня).
- Як проїхати: рух транспорту здійснюватиметься лише двома смугами (третю та четверту - закривають на ремонт).
- Порада: до поїздки водіям варто врахувати можливі затори та заздалегідь планувати відповідний маршрут.
Коли повноцінний рух мостом відновлять
У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух Північним мостом столиці частково обмежують у період:
- з 11 години п'ятниці, 19 червня;
- до 7 години ранку понеділка, 22 червня.
Наголошується при цьому, що у разі погіршення погодних умов - терміни проведення робіт можуть змінити.
Які смуги руху закривають й навіщо
Згідно з інформацією КК "Київавтодор", у вищезазначений період фахівці будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття на двох смугах руху в напрямку станції метро "Почайна":
- на третій смузі;
- на четвертій смузі.
Отже, на час проведення ремонтних робіт рух транспорту організують крайньою правою та другою смугами.
Обмеження руху на Північному мосту столиці (схема: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець у КМДА повідомили, що у комунальній корпорації "Київавтодор":
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Чим особливий столичний Північний міст
Північний міст через річку Дніпро в Києві є пам'яткою архітектури.
Він пов'язує правобережні житлові райони столиці з житловими масивами Райдужний, Вигурівщина-Троєщина та Воскресенка.
В цілому Північний мостовий перехід вважається цілим комплексом споруд, який складається з:
- підходів до мостів через Дніпро та Десенку;
- дороги на Трухановому острові;
- з'їздів на базу відпочинку "Дніпрові хвилі";
- автостоянки.
Довжина мосту через Дніпро - 816 метрів, а мосту через Десенку - 732 метри.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.
Крім того, ми пояснювали, що (за інформацією патрульних) повинен мати у машині кожен водій.
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