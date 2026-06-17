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Затори на в'їзд і виїзд. Яке шосе в Києві частково перекривають на чотири дні (схема)

17:30 17.06.2026 Ср
2 хв
Звичний шлях до столиці чи назад може стати для водіїв справжнім "випробуванням"
aimg Ірина Костенко
Затори на в'їзд і виїзд. Яке шосе в Києві частково перекривають на чотири дні (схема) Обмеження для водіїв запроваджують до кінця вихідних (фото ілюстративне: Getty Images)
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З четверга, 18 червня, у Святошинському районі Києва частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе. Спланувати майбутні поїздки водіям радять заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Що змінюється: рух Гостомельським шосе у Святошинському районі Києва частково обмежують.
  • Як надовго: з 18 до 21 червня.
  • Причина: проведення ремонтних робіт.
  • Порада: планувати маршрут поїздки заздалегідь, щоб уникнути заторів.

Де саме та як надовго обмежують рух

У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці частково обмежуватимуть:

  • із четверга, 18 червня;
  • до неділі, 21 червня.

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що у цей період фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Святошинського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.

Затори на в'їзд і виїзд. Яке шосе в Києві частково перекривають на чотири дні (схема)Де саме на Гостомельському шосе обмежують рух (схема: kyivcity.gov.ua)

Повідомляється також, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

Насамкінець у КМДА повідомили, що в КК "Київавтодор":

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Читайте також: Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців: як проїхати (схема)

Які локації з'єднує Гостомельське шосе

Гостомельське шосе - важлива транспортна артерія на північному заході Києва.

Ця вулиця пролягає у Святошинському районі столиці (крізь місцевості "Берковець" і "Пуща-Водиця"):

  • від Міської вулиці та Великої Кільцевої дороги;
  • до межі міста у напрямку Гостомеля (звідки й походить назва).

Затори на в'їзд і виїзд. Яке шосе в Києві частково перекривають на чотири дні (схема)Гостомельське шосе (карта: google.com/maps)

Далі шосе переходить у головний в'їзд до міста Ірпінь, є частиною автошляху "Київ - Ковель".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року.

Крім того, ми повідомляли, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.

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