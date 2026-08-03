"Резерв+" не працює: що відомо

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Як стало відомо, "Резерв+" перестав працювати уранці, 3 серпня.

При вході до застосунку користувачі бачать повідомлення "У нас технічна проблема. Вибачте, будь ласка, спробуйте ще раз".

Оновлено.

У Міноборони повідомили журналістам РБК-Україна, що жодного збою в роботі застосунку не відбулось.

Причина несправностей - велике навантаження.

Раніше у Міноборони радили мати при собі фізичний документ. Для цього потрібно заздалегідь завантажити PDF-версію.

Для цього потрібно увійти на головний екран застосунку, знайти "+" та натиснути "Завантажити PDF".