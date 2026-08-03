"Резерв+" не працює: що відомо
Застосунок "Резерв+" не працює.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Як стало відомо, "Резерв+" перестав працювати уранці, 3 серпня.
При вході до застосунку користувачі бачать повідомлення "У нас технічна проблема. Вибачте, будь ласка, спробуйте ще раз".
Оновлено.
У Міноборони повідомили журналістам РБК-Україна, що жодного збою в роботі застосунку не відбулось.
Причина несправностей - велике навантаження.
Раніше у Міноборони радили мати при собі фізичний документ. Для цього потрібно заздалегідь завантажити PDF-версію.
Для цього потрібно увійти на головний екран застосунку, знайти "+" та натиснути "Завантажити PDF".
Раніше РБК-Україна писало, що навіть сплачені штрафи не можуть гарантувати спокою при порушенні військового обліку.
Адвокат пояснила, що при сплаті штрафу новий може з'явитися буквально за декілька годин.