Северный мост в Киеве частично закрывают: как и когда можно проехать (схема)
Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей стартуют с 11 часов пятницы, 19 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Где ограничения: на Северном мосту, в направлении к станции метро "Почайна".
- Как надолго: с 11:00 пятницы (19 июня) до 07:00 понедельника (22 июня).
- Как проехать: движение транспорта будет осуществляться только по двум полосам (третью и четвертую - закрывают на ремонт).
- Совет: до поездки водителям стоит учесть возможные пробки и заранее спланировать соответствующий маршрут.
Когда полноценное движение по мосту восстановят
В КГГА сообщили (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по Северному мосту столицы частично ограничивается в период:
- с 11 часов пятницы, 19 июня;
- до 7 часов утра понедельника, 22 июня.
Подчеркивается при этом, что в случае ухудшения погодных условий - сроки проведения работ могут изменить.
Какие полосы движения закрывают и зачем
Согласно информации КК "Киевавтодор", в указанный период специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на двух полосах движения в направлении станции метро "Почайна":
- на третьей полосе;
- на четвертой полосе.
Таким образом, на время проведения ремонтных работ движение транспорта будет организовано по крайней правой и второй полосам.
Ограничения движения на Северном мосту столицы (схема: kyivcity.gov.ua)
В завершение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации "Киевавтодор":
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Чем примечателен столичный Северный мост
Северный мост через реку Днепр в Киеве является памятником архитектуры.
Он соединяет правобережные жилые районы столицы с жилыми массивами Радужный, Выгуровщина-Троещина и Воскресенка.
В целом Северный мостовой переход считается целым комплексом сооружений, состоящим из:
- подходов к мостам через Днепр и Десенку;
- дороги на Трухановом острове;
- съездов к базе отдыха "Днепровские волны";
- автостоянки.
Длина моста через Днепр - 816 метров, а моста через Десенку - 732 метра.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.
Кроме того, мы объясняли, что (по информации патрульных) должен иметь в машине каждый водитель.
Читайте также, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.