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Северный мост в Киеве частично закрывают: как и когда можно проехать (схема)

06:40 19.06.2026 Пт
2 мин
Чтобы не застрять в пробке, маршрут поездки лучше спланировать заранее
aimg Ирина Костенко
Северный мост в Киеве частично закрывают: как и когда можно проехать (схема) В ближайшие дни движение по Северному мосту будет осложнено (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей стартуют с 11 часов пятницы, 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Где ограничения: на Северном мосту, в направлении к станции метро "Почайна".
  • Как надолго: с 11:00 пятницы (19 июня) до 07:00 понедельника (22 июня).
  • Как проехать: движение транспорта будет осуществляться только по двум полосам (третью и четвертую - закрывают на ремонт).
  • Совет: до поездки водителям стоит учесть возможные пробки и заранее спланировать соответствующий маршрут.

Когда полноценное движение по мосту восстановят

В КГГА сообщили (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по Северному мосту столицы частично ограничивается в период:

  • с 11 часов пятницы, 19 июня;
  • до 7 часов утра понедельника, 22 июня.

Подчеркивается при этом, что в случае ухудшения погодных условий - сроки проведения работ могут изменить.

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Какие полосы движения закрывают и зачем

Согласно информации КК "Киевавтодор", в указанный период специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на двух полосах движения в направлении станции метро "Почайна":

  • на третьей полосе;
  • на четвертой полосе.

Таким образом, на время проведения ремонтных работ движение транспорта будет организовано по крайней правой и второй полосам.

Северный мост в Киеве частично закрывают: как и когда можно проехать (схема)Ограничения движения на Северном мосту столицы (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации "Киевавтодор":

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Чем примечателен столичный Северный мост

Северный мост через реку Днепр в Киеве является памятником архитектуры.

Он соединяет правобережные жилые районы столицы с жилыми массивами Радужный, Выгуровщина-Троещина и Воскресенка.

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В целом Северный мостовой переход считается целым комплексом сооружений, состоящим из:

  • подходов к мостам через Днепр и Десенку;
  • дороги на Трухановом острове;
  • съездов к базе отдыха "Днепровские волны";
  • автостоянки.

Длина моста через Днепр - 816 метров, а моста через Десенку - 732 метра.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.

Кроме того, мы объясняли, что (по информации патрульных) должен иметь в машине каждый водитель.

Читайте также, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

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