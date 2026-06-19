Северный мост в Киеве частично закрывают: как и когда можно проехать (схема)

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей стартуют с 11 часов пятницы, 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное: Где ограничения : на Северном мосту, в направлении к станции метро "Почайна".

: на Северном мосту, в направлении к станции метро "Почайна". Как надолго : с 11:00 пятницы (19 июня) до 07:00 понедельника (22 июня).

: с 11:00 пятницы (19 июня) до 07:00 понедельника (22 июня). Как проехать : движение транспорта будет осуществляться только по двум полосам (третью и четвертую - закрывают на ремонт).

: движение транспорта будет осуществляться только по двум полосам (третью и четвертую - закрывают на ремонт). Совет: до поездки водителям стоит учесть возможные пробки и заранее спланировать соответствующий маршрут.

Когда полноценное движение по мосту восстановят

В КГГА сообщили (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по Северному мосту столицы частично ограничивается в период:

с 11 часов пятницы, 19 июня;

до 7 часов утра понедельника, 22 июня.

Подчеркивается при этом, что в случае ухудшения погодных условий - сроки проведения работ могут изменить.

Какие полосы движения закрывают и зачем

Согласно информации КК "Киевавтодор", в указанный период специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на двух полосах движения в направлении станции метро "Почайна":

на третьей полосе;

на четвертой полосе.

Таким образом, на время проведения ремонтных работ движение транспорта будет организовано по крайней правой и второй полосам.

Ограничения движения на Северном мосту столицы (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации "Киевавтодор":

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Чем примечателен столичный Северный мост

Северный мост через реку Днепр в Киеве является памятником архитектуры.

Он соединяет правобережные жилые районы столицы с жилыми массивами Радужный, Выгуровщина-Троещина и Воскресенка.

В целом Северный мостовой переход считается целым комплексом сооружений, состоящим из:

подходов к мостам через Днепр и Десенку;

дороги на Трухановом острове;

съездов к базе отдыха "Днепровские волны";

автостоянки.

Длина моста через Днепр - 816 метров, а моста через Десенку - 732 метра.